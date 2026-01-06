95% или около нуля: терроризм Зеленского может перечеркнуть старания Трампа?

Андрей Низамутдинов — о том, как по-разному оценивают процесс урегулирования стороны и каким будет ответ РФ на атаку по резиденции Путина

На пресс-подходе после встречи в Мар-а-Лаго Дональд Трамп и Владимир Зеленский по-разному оценивали готовность соглашения о мирном урегулировании конфликта на Украине. В их выступлениях мелькали цифры 90%, 95%, даже 100%... При этом оба признавали, что главный вопрос — территориальный — остается без решения. На мой взгляд, это означает, что шансы на заключение соглашения пока что ближе к нулю.

Буквально на следующий же день — 29 декабря — украинские беспилотники были направлены на резиденцию президента России. Все БПЛА сбили, но политические последствия это явно иметь будет (впрочем, как и военный ответ).

Есть понимание

Перед тем как принять Зеленского в своем поместье во Флориде, президент США провел по телефону беседу с российским лидером Владимиром Путиным. Разговор выявил значительное совпадение позиций руководителей двух стран. "Главное, что президенты России и США придерживаются в целом аналогичных взглядов на то, что предлагаемый украинцами и европейцами вариант временного прекращения огня под предлогом подготовки к референдуму или под другими предлогами ведет лишь к затягиванию конфликта и чреват возобновлением боевых действий", — сообщил по итогам беседы помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

Он также отметил, что американский лидер "настойчиво проводил мысль" о "впечатляющих перспективах" экономического сотрудничества между РФ и США, которые откроются после урегулирования конфликта на Украине.

Собственно, об этом говорил на пресс-подходе и сам Трамп, который заметил, что "торговля с Россией могла бы принести большой успех". В целом американский президент — к явному неудовольствию украинского собеседника — значительную часть выступления отвел пересказу того, о чем говорил с Путиным. Назвав этот разговор "прекрасным", Трамп высоко оценил готовность России к мирному урегулированию конфликта и последующему восстановлению Украины. Он особо отметил, что РФ не только не обстреливала Запорожскую АЭС, но готовится возобновить ее работу, то есть "ведет себя очень хорошо".

Американский президент также сообщил, что понимает мнение российского коллеги о бессмысленности временного прекращения огня, и выразил надежду на то, что решение этой проблемы "будет найдено".

И есть недопонимание

В отличие от телефонного разговора лидеров России и Америки, очная беседа Трампа с Зеленским выявила расхождение во взглядах. Президент США заявил об урегулировании 95% вопросов и достижении "большого прогресса в прекращении войны". По его мнению, окончательное решение "уже очень близко" и может быть реализовано в течение "нескольких недель". Впрочем, Трамп не исключил и того, что "все пойдет по-настоящему плохо" и никакого урегулирования не будет.

Зеленский со своей стороны заявил, что мирный план из 20 пунктов согласован "на 90%", а "военная поддержка" Украины со стороны стран НАТО — и вовсе на все 100%. Трамп его тут же поправил: на 95%. На следующий день, беседуя с украинскими журналистами, Зеленский уточнил, что с гарантиями безопасности, которых Киев добивается от Запада, не все так гладко: США готовы предоставить их лишь на 15 лет с возможностью продления, тогда как Киев сразу хотел бы прописать в документе гарантии "на 30, 40 или 50 лет".

Впрочем, даже если не принимать в расчет гарантии безопасности, нерешенным остается ключевой вопрос — о территориях. Это "серьезный вопрос", "очень трудный", признал американский президент. И настоятельно посоветовал Зеленскому "заключить сделку сейчас", чтобы в недалекой перспективе не утратить еще больше территорий.

В ответ Зеленский допустил, что вопрос о территориях, как и все мирное соглашение в целом, может быть решен Верховной радой. Некоторые сочли это уступкой, ведь прежде он настаивал на том, что это дело может быть улажено только на всеукраинском референдуме. Впрочем, уже на следующий день, 29 декабря, Зеленский фактически дезавуировал свои собственные слова, повторив украинским журналистам прежнюю мантру о том, что план из 20 пунктов "требуется закрепить на референдуме". А для проведения его потребуется установить режим прекращения огня минимум на 60 дней. Короче, все как в сказке про белого бычка.

К числу нерешенных Зеленский отнес также вопрос о статусе ЗАЭС: Киев хочет, чтобы атомная электростанция, находящаяся под контролем России, вновь перешла в украинское ведение. В крайнем случае Киев согласен управлять ею на паритетных основах с США.

Сложнее теоремы Пифагора

Если попытаться графически изобразить конфигурацию, сложившуюся на переговорах об урегулировании конфликта на Украине, то наиболее подходящим образом станет, пожалуй, прямоугольный треугольник из хорошо всем известной по курсу школьной геометрии теоремы Пифагора. В точках А и В, расположенных на концах короткого катета, расположились Россия и США, в точке С — Украина и стоящая за ее спиной Европа (не только Евросоюз, ведь очень активную роль играет и вышедшая из ЕС Британия).

Расстояние между А и В довольно небольшое: как показывают контакты не только лидеров России и США, но их полномочных представителей (с российской стороны это Кирилл Дмитриев, с американской — спецпредставитель Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер, зять Трампа). Американская сторона постепенно приходит к лучшему пониманию российской позиции и готова разделить по крайней мере некоторые из ее озабоченностей. В свою очередь, сторона РФ, хотя и воздерживается от публичных признаний и высказываний, готова, видимо, согласиться с некоторыми подходами американцев.

Катет В — С заметно длиннее: позиция, которую занимают Киев/Европа, во многом не устраивает Трампа. Он выступает за то, чтобы побыстрее урегулировать конфликт, чтобы приступить к постконфликтному восстановлению Украины — делу во всех отношениях выгодному и даже прибыльному. Именно поэтому Вашингтон против попыток Еврокомиссии присвоить замороженные российские активы. В то же время Трамп вовсе не спешит давать Киеву чересчур щедрые гарантии безопасности, а предпочитает перевалить эту обязанность на Европу: если вас это так заботит, вы сами этим и занимайтесь.

Самое большое расстояние, по гипотенузе, разделяет А и С. И дело тут не только в подходах к территориальному вопросу. Если приглядеться повнимательнее к плану из 20 пунктов, с которым так носится Зеленский, то сразу становятся видны контуры всех прежних планов и замыслов, которые разрабатывал Киев с подачи и при участии европейских покровителей. По сути, все сводится к одному: выдавить из России согласие на перемирие, которое позволит Украине передохнуть, перегруппировать силы, довооружиться — и с новыми силами продолжить боевые действия.

Из этого же ряда и идеи ввода на Украину европейских войск, установления численности ВСУ на уровне 800 тыс. человек и прочие требования, о полной неприемлемости которых Россия уже не раз заявляла. В то же время в "зеленском" плане напрочь отсутствуют обязательства Киева по обеспечению законных прав русскоязычного населения Украины, защиты канонической православной церкви и прекращению фактической нацификации страны.

Как с теоремой Пифагора, с этой задачкой из политической геометрии не разберешься. В этом случае "пифагоровы штаны" никак не будут равны на все стороны, кому-то придется уступить. У России, имеющей неоспоримое преимущество на поле боя, нет особых оснований для уступок, во всяком случае по принципиальным вопросам. Значит, возможны два варианта событий. Один — менее вероятный: Трамп все-таки додавит не только Киев, но и европейцев и сумеет принудить их к миру. Другой — более вероятный: России придется решать проблему самостоятельно. Чем она, собственно говоря, в настоящее время и занимается.

Зеленского вычеркнут?

О том, что события будут с большей вероятностью развиваться именно по второму сценарию, говорят и события последнего дня: в то самое время, когда Путин и Трамп обсуждали украинское урегулирование, 91 украинский беспилотник попытался атаковать резиденцию президента РФ в Новгородской области. Успеха атака не имела — все БПЛА были сбиты.

О произошедшем российский лидер сам проинформировал американского коллегу в ходе телефонного разговора 29 декабря. Путин, по словам его помощника Юрия Ушакова, уведомил Трампа, что Россия намерена и далее "плотно и плодотворно работать с американскими партнерами по поиску путей достижения мира", и одновременно предупредил: по ряду уже согласованных договоренностей и развязок "позиция России будет пересмотрена".

Трамп, по словам Ушакова, был "шокирован" и "возмущен" "сумасшедшими действиями" Киева. Чуть позже американский президент и сам публично заявил, что был "очень рассержен" украинской вылазкой и счел ее несвоевременной и неподобающей.

Примечательно, что европейские лидеры и даже СМИ предпочли обойти инцидент молчанием либо ограничились тем, что процитировали Зеленского. А тот поспешно открестился от атаки на резиденцию Путина и назвал сообщения о ней "еще одной ложью России".

Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, "объекты для ответных ударов и время их нанесения Вооруженными силами России определены". Он также подчеркнул: "Учитывая окончательное перерождение преступного киевского режима, перешедшего к политике государственного терроризма, переговорная позиция России будет пересмотрена".

На практике это, видимо, будет означать, что Зеленского, которого в Москве и прежде считали нелегитимным, теперь окончательно вычеркнут из списка потенциальных переговорщиков. Кроме того, Россия, несомненно, ужесточит требования, связанные с денацификацией Украины и ее постконфликтным устройством. Одновременно более жестким станет отношение и к тем европейским странам и их лидерам, которые стоят за спиной террористического режима в Киеве и оказывают ему поддержку.

Россия неоднократно предупреждала: попытки Киева и его покровителей тянуть время на переговорах приведут лишь к тому, что для них последующие условия будут хуже предыдущих. Это хуже наступило, сами позвали.

Андрей Низамутдинов, Обозреватель ТАСС

