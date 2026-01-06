Почему Россия оснащает свои беспилотники терминалами Starlink? (The National Interest, США)

TNI: система Starlink помогает России обходить украинские средства РЭБ

Россия нашла эффективный способ обхода украинских систем РЭБ, интегрировав терминалы Starlink прямо в борт новых ударных беспилотников "Молния-2", пишет TNI. Это решение кратно повысило смертоносность дронов и обеспечило им устойчивую связь там, где раньше с ней возникали проблемы.

Брэндон Вайхерт

Российские беспилотники подключаются к Starlink, и это не только серьезно осложняет работу Украины в области радиоэлектронной борьбы, но и ставит Илона Маска перед дилеммой.

В начале спецоперации на Украине российские вооруженные силы намеревались отрезать украинцев от внешнего мира. Они нанесли удары по телекоммуникационной сети страны и уничтожили ключевые наземные узлы связи. Но вскоре русские обнаружили, что украинцы не пострадали от этих атак — потому что Илон Маск с самого начала предоставил Украине бесплатный доступ к своей динамичной спутниковой сети Starlink.

Это стало для украинцев серьезным подспорьем, поскольку они смогли пользоваться системами Starlink, невзирая на электромагнитные помехи, и атаковать рубежи противника беспилотниками.

Москва, разумеется, возмутилась и заявила протест. Американцы рукоплескали Маску. И так было до тех пор, пока Маск сам не осознал опасность своих инвестиций.

Россия адаптирует Starlink для собственных целей

На фоне боевых действий русские (и китайцы) сосредоточились на разработке контрмер против Starlink. Москва и Пекин ясно дали понять, что если SpaceX будет и дальше разрешать использовать свою якобы гражданскую спутниковую группировку Starlink в боевых целях, они могут вывести ее из строя. Пока что, правда, до этого не дошло.

Но, что любопытно, русские решили сами воспользоваться странной лазейкой, созданной самими американцами: техника SpaceX фактически используется на поле боя, но при этом компания не считается формальной участницей боевых действий. Резонно предполагая, что Starlink едва ли этому воспротивится, раз Украина уже вовсю пользуется ее услугами, Кремль начал размещать терминалы Starlink на собственных беспилотниках. Это позволило российским войскам избежать значительной части радиочастотных помех, которые ставят украинцы для снижения эффективности беспилотников неприятеля.

И прямо сейчас Starlink не может закрыть доступ России к своей системе, не отключив заодно и Украину. Тут сам черт ногу сломит.

Что собой представляет российский беспилотник "Молния-2"

Год выпуска: август 2025

Количество выпущенных экземпляров: неизвестно (вероятно, многие тысячи)

Длина: 2,5 метра

Размах крыла: 1,5 метра

Вес: 50-70 килограмм

Двигатель: электрический с пропеллером

Максимальная скорость: 100-200 километров в час

Радиус действия: 30 километров

Комплект снаряжения: осколочная или фугасная боеголовка

По некоторым сведениям, русские внедряют мощные процессоры (такие как NVIDIA Jetson Orin) вкупе с высококачественными датчиками (такими как Sony IMX477) для автономного обнаружения целей, распознавания и атаки.

Украинские источники отслеживают успехи русских в использовании самодельных интерфейсов Starlink для беспилотников. Изначально они устанавливались бессистемно и некачественно. Однако, по словам украинцев, с некоторых пор русские полностью внедрили терминалы Starlink, и смертоносность ударных беспилотников возросла в десять раз.

Украинские военные продемонстрировали западным журналистам один из сбитых российских беспилотников "Молния-2". Внутри обнаружился спутниковый терминал Starlink, который обеспечивал постоянную связь системы с оператором на подлете к намеченной цели.

Starlink не предназначен для военных целей, но все равно используется

Starlink — детище компании SpaceX. Он обеспечивает беспроводное подключение к интернету в регионах мира, где практически нет надежной связи и обширной телекоммуникационной инфраструктуры — например, в странах черной Африки южнее Сахары. Пользователи могут подключаться к интернету через спутники Starlink из любой точки земного шара, включая США.

Как объяснил сам Маск, выручка от использования Starlink во всем мире напрямую финансирует далеко идущие планы SpaceX — в частности, пилотируемый полет на Марс.

Однако теперь, когда Украина (а за ней Россия) приспособила систему для военных нужд, Маск и SpaceX оказались в затруднительном положении.

Дело в том, что для военных целей система изначально не предназначалась. Маск понимает, что чем дольше она так используется, тем выше риск, что она сама сделается мишенью. И если система Starlink станет жертвой масштабных боевых действий, это поставит под угрозу всю экономическую модель, лежащую в основе SpaceX.

В ответ на военное применение Starlink, Маск создал отдельную, но похожую систему, разработанную специально для военных целей. Она называется Starshield. Основной ее заказчик — вооруженные силы США. Еще неизвестно, получат ли к ней прямой доступ другие страны вроде той же Украины или же она останется исключительно американской прерогативой.

Вообще, взаимность — ключевой принцип как международных отношений, так и ведения боевых действий.

Иными словами, не бывает так, что одному можно, а другому нельзя. Украинцы ловко нашли обходной путь и вышли из электронной изоляции в начале конфликта. Тогда русские тоже нащупали лазейку и ловко поквитались с украинцами, отплатив им их же монетой.

Поэтому если НАТО захочет вывести из строя российские беспилотники, ее ждет дилемма: придется отключить Starlink над Украиной — а значит, лишить связи ВСУ. А это еще больше подорвет боеспособность украинской обороны.