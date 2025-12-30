В Китае научили стелс-самолёты использовать радары врага как источник питания

Китайская разработка может позволить стелс-самолётам превращать радар противника в источник питания.

Китайские ученые разработали «умную» поверхность, способную преобразовывать электромагнитные волны в полезную электроэнергию.

Открытие группы ученых из Сидяньского университета, возникшее на стыке коммуникационных технологий и передовой электромагнитной инженерии, может быть использовано для разработки интеллектуальных систем невидимости и беспроводной связи следующего поколения 6G.

Ученые разработали технологию «электромагнитной кооперативной невидимости», когда несколько объектов работают вместе, чтобы снизить свою заметность для радаров и электромагнитных датчиков.

Самоподдерживающаяся электронная система объединяет беспроводную передачу информации и сбор энергии и потенциально может изменить динамику радиоэлектронной борьбы.

Вместо того чтобы уклоняться от вражеского наблюдения, будущие самолеты-невидимки могли бы использовать радиолокационное электромагнитное излучение в качестве источника энергии и связи.

Эта технология также может дать Китаю преимущество в разработке технологий следующего поколения 6G, включая спутники связи.