Итоги 2025 года. Авиастроение

О самых заметных достижениях отечественного авиапрома в уходящем году

Уходящий год стал для авиастроительного дивизиона Госкорпорации Ростех годом перехода от отдельных этапов импортозамещения к подготовке полноценного серийного цикла. Практически по всем ключевым программам удалось выйти на рубежи, которые приближают массовое производство полностью отечественных воздушных судов. В 2025 году совершили первый полет импортозамещенные лайнеры МС-21, «Суперджет-100» и вертолет «Ансат» с российскими двигателями, а самолет Ту-214 с отечественными системами получил одобрение главного изменения.

Самолет «Суперджет-100» с двигателями ПД-8 совершил первый полет

Авиалайнер «Суперджет-100». Источник: Объединенная авиастроительная корпорация

Наиболее заметный прогресс продемонстрировала программа обновленного ближнемагистрального авиалайнера «Суперджет-100». На самолете заменено порядка 40 импортных систем, включая авионику, шасси, систему кондиционирования, вспомогательную силовую установку и, главное, силовую установку. Переход на российский двигатель ПД-8, созданный специалистами Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК), стал ключевым условием технологической независимости лайнера.

В 2025 году начались и успешно продолжились летные испытания самолета с российскими двигателями. Первый полет опытного «Суперджета» с двигателем ПД-8 состоялся 17 марта. К программе поэтапно присоединялись новые опытные машины, потом они выполнили перелет через всю страну, подтвердив готовность к сертификационным испытаниям. Осенью состоялся первый полет SJ-100, построенного полностью по серийным технологиям. Этот этап фактически открыл дорогу запуску серийного производства: сформирована широкая кооперация из более чем 140 предприятий, обеспечивающая поставку всех ключевых систем и агрегатов.

Лайнер МС-21 с новыми российскими системами совершил первый полет

Лайнер МС-21. Источник: Объединенная авиастроительная корпорация

Программа среднемагистрального самолета МС-21 также сделала значительный шаг вперед. Лайнер с новыми отечественными системами — от авионики до электроснабжения и кондиционирования — приступил к сертификационным испытаниям, которые включают более двухсот полетов и подтверждение всех летно-технических характеристик самолета. В апреле МС-21 с новыми российскими системами совершил первый полет, а в октябре к испытательным полетам присоединился второй импортозамещенный борт, обеспечив необходимый темп программы.

МС-21 сохраняет статус ключевого российского проекта в сфере гражданской авиации: передовая аэродинамика, композитное крыло и двигатели ПД-14 производства ОДК обеспечивают высокие летно-технические характеристики и сниженные, по сравнению с аналогами, эксплуатационные расходы.

Новый Ил-114-300 присоединился к программе летных испытаний

Региональный самолет Ил-114-300. Источник: Объединенная авиастроительная корпорация

Региональный самолет Ил-114-300 также продвинулся по пути сертификации. В 2025 году к программе испытаний подключился третий опытный самолет, что позволило повысить интенсивность полетов, существенно увеличить объем обрабатываемых данных и выполнить основную часть сертификационных испытаний. К концу года на Луховицком авиационном заводе имени П. А. Воронина успешно завершили монтаж интерьера самолета. Ил-114-300 полностью состоит из российских комплектующих, включая двигатели ТВ7-117СТ-01 производства ОДК.

Самолет Ту-214 с отечественными системами получил одобрение главного изменения

Авиалайнер Ту-214. Источник: Объединенная авиастроительная корпорация

Авиалайнер Ту-214 с современным отечественным комплексом бортового радиоэлектронного оборудования и комплектующими, включая передовые системы безопасности, получил свидетельство об одобрении главного изменения типовой конструкции. Ту-214 — среднемагистральный узкофюзеляжный самолет вместимостью до 210 пассажиров. Машина оснащается отечественными авиадвигателями ПС-90А, которые разработаны и производятся ОДК. По планам Объединенной авиастроительной корпорации планируется увеличение выпуска Ту‑214 до 20 единиц в год к концу 2027 года.

Построены первые опытные образцы модернизированного самолета Як-130М

Як-130М. Источник: Объединенная авиастроительная корпорация

Еще одним направлением, получившим развитие, стал проект модернизации учебно-боевого самолета Як-130. В 2025 году был построен и направлен на наземные и летные испытания первый опытный Як-130М, а затем изготовлен и второй опытный образец. Модернизация значительно расширяет возможности машины: сохраняя все возможности по подготовке пилотов истребителей поколения «4+» и «5», самолет сможет применять ракеты «воздух-воздух» и высокоточные средства поражения «воздух-поверхность» с различными системами наведения. Примечательно, что в этом же году Як-130М был впервые представлен за рубежом на выставке Dubai Airshow 2025.

Импортозамещенный вертолет «Ансат» совершил первый полет

Вертолет «Ансат». Источник: Вертолеты России

Главным событием в вертолетостроении стал первый полет импортозамещенного «Ансата» — легкого многоцелевого вертолета Казанского вертолетного завода (КВЗ, холдинг «Вертолеты России»), оснащенного российским двигателем ВК-650В разработки ОДК. Для отечественной авиации это принципиально новая силовая установка: двигатели такого класса в стране ранее не производились, а полученный сертификат типа подтвердил готовность к серийному выпуску и эксплуатации на широком спектре легких вертолетов. Сертификат типа на двигатель ВК-650В был получен в начале 2025 года.

Кроме ремоторизации, специалисты КВЗ комплексно переработали системы и конструкцию машины, добившись повышения надежности и эксплуатационных характеристик. Первая зарубежная презентация импортозамещенного «Ансата» прошла в ноябре на международной выставке Dubai Airshow 2025, где была представлена санитарная версия вертолета.