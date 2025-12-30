Москва явила миру новейшее супероружие – С-500 "Прометей" – и ее враги дрогнули. Теперь, отмечает автор статьи, даже самые упрямые поняли, что российское небо останется защищенным до конца.

Москва на протяжении многих лет воспринимает натовскую авиацию как одну из ключевых военных угроз. Она последовательно выстраивала эшелонированную систему противовоздушной обороны, насыщая войска зенитно-ракетными комплексами большой дальности. Сегодня их основу составляют хорошо известные С-300 и С-400. Однако новейший комплекс С-500, разработанный концерном "Алмаз-Антей", выходит далеко за рамки классической борьбы с самолетами. Его появление символизирует качественно новый этап в формировании российского противоракетного щита.

В отличие от своих предшественников, С-500 ориентирован прежде всего на перехват крылатых и баллистических ракет, включая межконтинентальные, а также на поражение низкоорбитальных спутников. По заявлениям российской стороны, комплекс способен работать на высотах до 200 километров и поражать цели на расстоянии до 600 километров — значительно дальше, чем С-400. Командование ВКС утверждает, что С-500 сможет одновременно обстреливать до десяти целей с минимальным временем реакции, что заметно превосходит возможности предыдущих систем.

Особое внимание привлекает принцип действия новых противоракет 77Н6-Н и 77Н6-Н1. Подобно американской системе THAAD, они используют кинетический перехват, уничтожая цель прямым попаданием без применения осколочно-фугасной боевой части. Гиперзвуковая скорость ракет — до семи километров в секунду — теоретически позволяет эффективно бороться даже с высокоманевренными и сверхзвуковыми объектами.

Все это звучит впечатляюще, однако за громкими заявлениями пока стоит слишком мало подтвержденных фактов. Российские военные крайне скупо делятся информацией о результатах испытаний, ограничиваясь общими формулировками. История создания американской THAAD, на отладку которой ушло более десяти лет и которая сопровождалась серией неудач, заставляет сомневаться в том, что столь сложная система может быть быстро доведена до полной боеготовности.

Разработчики С-500 утверждают, что комплекс будет мобильным и менее уязвимым для ударов по позициям ПВО, чем прежние шахтные системы, размещенные вокруг Москвы. Он должен использовать несколько специализированных радиолокационных станций, командный пункт и вспомогательные машины, что позволит быстро менять позиции и избегать подавления со стороны противника.

Российские СМИ подчеркивают трудность обнаружения С-500, указывая на меры по защите от спутниковой разведки и средств радиоэлектронной борьбы. Говорится и о зашифрованных каналах связи с перестраиваемыми частотами. При этом заявления о выдающейся эффективности комплекса против самолетов-"невидимок" выглядят скорее пропагандистскими: судя по доступным данным, борьба с малозаметной авиацией не является для С-500 приоритетной задачей.

Зато огромная дальность делает комплекс крайне опасным для крупных воздушных целей — самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и машин радиоэлектронной борьбы. Их вынужденный отход за пределы зоны поражения может серьезно ограничить возможности авиации НАТО.

Уже сегодня размещенные в Калининградской области С-300 и С-400 существенно ограничивают свободу действий авиации над Прибалтикой и частью Польши. Развертывание С-500 способно еще больше расширить зону запрета полетов. Формально натовские самолеты могут атаковать такие позиции с безопасного расстояния, однако без предварительного подавления ПВО воздушное пространство останется закрытым.

Первые дивизионы С-500 планируется разместить вокруг Москвы, что подчеркивает их стратегическое оборонительное значение. В перспективе рассматривается и корабельная версия комплекса для новейших эсминцев проекта "Лидер". Тем не менее сроки постоянно сдвигаются. Изначально речь шла о вводе в строй в 2016–2017 годах, затем — о 2020-м, однако независимые аналитики не видят признаков полноценного развертывания даже в эти сроки.

Производственные трудности, задержки с выпуском новых ракет и отставание по другим программам ПВО заставляют сомневаться в заявленных планах. Не исключено, что первые С-500 поступят в войска с ракетами от С-400, что заметно снизит реальные возможности комплекса по сравнению с обещанными характеристиками.

В конечном счете С-500 задуман как ключевой элемент противоракетной обороны России, способный выполнять задачи в рамках концепции A2/AD и даже действовать как противоспутниковое оружие. Однако пока остается открытым главный вопрос: станет ли он тем самым "Прометеем", о котором говорят официальные лица, или же его реальные возможности окажутся куда скромнее заявленных.