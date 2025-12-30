Войти
Путин подписал закон о призыве на военную службу в 2026 году

Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Президент России Владимир Путин в понедельник, 29 декабря, подписал закон о призыве граждан на военную службу в 2026 году. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Осуществить с 1 января по 31 декабря 2026 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву на военную службу, в количестве 261 000 человек», — говорится в указе главы государства.

Подобный указ подписан главой государства впервые после вступления в силу закона о круглогодичном военном призыве.

В то же, несмотря на нововведение, фактическая отправка призывников в войска будет, как обычно, проходить дважды в год — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Одновременно президент отдал распоряжение уволить с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, у которых уже закончился срок военной службы по призыву.

Закон, устанавливающий круглогодичный призыв на военную службу с 1 января по 31 декабря, начиная с 2026 года, был подписан Путиным 4 ноября. Кроме того, военкоматы получат право выдавать электронные выписки из реестра воинского учета. Также на призывные комиссии возлагаются обязанности по организации медицинского освидетельствования и профессионального психологического отбора граждан.

  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
