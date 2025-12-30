Войти
Военное обозрение

ВСУ вместе с союзниками отработали на учениях реализацию 5-й статьи устава НАТО

387
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Военнослужащие ВСУ вместе с союзниками из Североатлантического альянса на учениях LOYAL DOLOS 2025 впервые отработали реализацию 5-й статьи устава НАТО и мероприятия по обеспечению коллективной безопасности. Речь идет о представителях Украины в совместном центре «НАТО-Украина».

Об этом сообщили в пресс-службе украинского Генштаба.

В сообщении сказано:

Впервые представители Украины приняли участие в отработке механизмов коллективной безопасности альянса.

В Генштабе украинской армии заявили, что примерно 1,5 тысячи военнослужащих ВСУ и гражданского персонала участвовали в совместных тренировочных мероприятиях сухопутных сил, направленных на отработку взаимодействия с подразделениями стран альянса. Учения проходили в разных местах на территории европейских стран.

Пятая статья устава НАТО означает, что Вооруженные силы всех стран альянса обязаны прийти н помощь любому из его членов, если против него будет совершен акт агрессии извне. Впрочем, Украины это не касается, так как она не входит в число государств НАТО.

С другой стороны, высшие руководители стран Запада неоднократно высказывались о необходимости предоставления Киеву гарантий безопасности. Об этом говорил и президент США Дональд Трамп. При этом он отмечал, что основная ответственность за обеспечение таких гарантий должна лежать на плечах европейцев. Впрочем, есть большие сомнения в том, что хоть какая-нибудь из стран НАТО станет воевать за Украину, вступив в прямой вооруженный конфликт с Россией.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
NATO
Военные учения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.12 19:23
  • 12578
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 30.12 18:59
  • 2
Итоги 2025 года. Авиастроение
  • 30.12 12:32
  • 10
В России собрались использовать для перевозки пассажиров дирижабли
  • 30.12 06:43
  • 1
ОБТ Т-90М2 «Рывок-1» – перспективный российский танк
  • 30.12 06:16
  • 0
Комментарий к "Россия планирует модернизировать ядерную триаду"
  • 30.12 05:55
  • 0
Комментарий к "Госпрограмма вооружения предполагает создание универсальной системы ПВО"
  • 30.12 00:22
  • 1
"Захватим океан". На какой шаг решился Пентагон
  • 30.12 00:18
  • 1
Комментарий к "Российская авиапромышленность наносит ответный удар! Бомбардировщик Ту-160М возродился, эта контратака в условиях западных санкций потрясла мир (NetEase, Китай)"
  • 30.12 00:11
  • 1
В России создали безэкипажную лодку "Юность-82" с кругосветной дальностью хода
  • 30.12 00:02
  • 1
Китай представил крупнейший в мире «интеллектуальный» трансформатор
  • 29.12 23:43
  • 1
В Британии отказались назвать сроки начала выпуска «самого современного танка»
  • 29.12 23:18
  • 1
Полюбит ли весь мир Су-57 с новым двигателем? (The National Interest, США)
  • 29.12 19:27
  • 2
Комментарий к "Самое опасное оружие России уже находится в Белоруссии и нацелено на ЕС (Interia, Польша)"
  • 29.12 17:26
  • 190
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 29.12 14:38
  • 1
В 2022-м подумать не могли, что штурмовики пересядут на мотоциклы и лошадей