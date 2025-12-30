ВСУ вместе с союзниками отработали на учениях реализацию 5-й статьи устава НАТО

Источник изображения: topwar.ru

Военнослужащие ВСУ вместе с союзниками из Североатлантического альянса на учениях LOYAL DOLOS 2025 впервые отработали реализацию 5-й статьи устава НАТО и мероприятия по обеспечению коллективной безопасности. Речь идет о представителях Украины в совместном центре «НАТО-Украина».

Об этом сообщили в пресс-службе украинского Генштаба.

В сообщении сказано:

Впервые представители Украины приняли участие в отработке механизмов коллективной безопасности альянса.

В Генштабе украинской армии заявили, что примерно 1,5 тысячи военнослужащих ВСУ и гражданского персонала участвовали в совместных тренировочных мероприятиях сухопутных сил, направленных на отработку взаимодействия с подразделениями стран альянса. Учения проходили в разных местах на территории европейских стран.

Пятая статья устава НАТО означает, что Вооруженные силы всех стран альянса обязаны прийти н помощь любому из его членов, если против него будет совершен акт агрессии извне. Впрочем, Украины это не касается, так как она не входит в число государств НАТО.

С другой стороны, высшие руководители стран Запада неоднократно высказывались о необходимости предоставления Киеву гарантий безопасности. Об этом говорил и президент США Дональд Трамп. При этом он отмечал, что основная ответственность за обеспечение таких гарантий должна лежать на плечах европейцев. Впрочем, есть большие сомнения в том, что хоть какая-нибудь из стран НАТО станет воевать за Украину, вступив в прямой вооруженный конфликт с Россией.