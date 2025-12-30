Китайский эсминец запустил на учениях новейшую гиперзвуковую ракету

Китай официально опубликовал кадры испытательного запуска гиперзвуковой противокорабельной ракеты YJ-20. Как уточняет Navy Recognition, перспективный боеприпас запустили с борта эсминца "Уси" класса "Тип-055" во время учений в западной части Тихого океана.

Издание отмечает, что в отличие от предыдущих запусков YJ-20, которые представлялись как экспериментальные в рамках опытно-конструкторских испытаний, в трансляции китайского телевидения запуск представили как рутинную операцию, что подчеркивает растущую уверенность ВМС Китая в готовности этой системы к развертыванию на борту своих самых вооруженных кораблей.

Запуск гиперзвуковой противокорабельной ракеты YJ-20, Китай Chinese MoD

На основе изученных видеоматериалов Navy Recognition указывает на характерную биконическую аэродинамическую форму YJ-20 – конфигурацию, обеспечивающую управляемое планирование на устойчивых гиперзвуковых скоростях после первоначального разгона ракеты. В китайских публикациях, касающихся первого показа ракеты в сентябре 2025 года, эта форма подчеркивалась как необходимая для защиты поверхности от перегрева во время высокоскоростного полета.

Хотя официально данные о характеристиках ракеты не раскрывались, военные аналитики в Азиатско-Тихоокеанском регионе указывали на возможную дальность полета в диапазоне от 1000 до 1500 км при крейсерской скорости выше 6 чисел Маха (7350 км/ч). Траектория полета, предположительно, обеспечивает почти вертикальное снижение в сочетании с резкими боковыми маневрами, что должно ограничить время для реакции противника и нарушить модели прогнозирования, используемые зенитными перехватчиками.

Выбор эсминца класса "Тип-055" в качестве стартовой платформы укрепляет позиции кораблей этого типа как наиболее боеспособных в составе китайского флота. В составе ВМС НОАК сегодня находятся восемь таких эсминцев, составивших первую партию. На верфях в Цзяннане и Даляне строятся дополнительные корпуса. В сентябре этого года сообщалось, что на ходовые испытания отправился десятый эсминец класса "Тип-055".

Восемь эсминцев "Тип-055" закреплены за Северным и Южным командованиями ВМС НОАК. Их основная роль – сопровождение авианосцев. Они действуют аналогично тому, как ВМС США используют крейсеры класса "Тикондерога" в качестве командных пунктов ПВО авианосных ударных групп.

Кроме того, эсминцы "Тип-055" могут выступать в качестве флагманских кораблей надводных боевых групп, обеспечивая функции управления и контроля.

В Китае эсминцы класса "Тип-055" относят к четвертому поколению. При водоизмещении около 13 тысяч тонн их длина достигает 183 метров. Оснащенные четырьмя газовыми турбинами QC-280 мощностью 28 МВт, эти корабли развивают скорость до 30 узлов. Дальность плавания – 5000 морских миль. Экипаж – более 300 человек.

Эсминцы "Тип-055" вооружены зенитными ракетами HQ-9B с радиусом действия до 200 км и перспективными ЗУР HQ-26 (аналог американских SM-3), противокорабельными ракетами YJ-18A (аналог российских "Калибров"). Предположительно в арсенал включены и противолодочные ракеты YU-8A. Также эсминец оснащаются полностью автоматической 130-мм артустановкой H/PJ-38, четырьмя 30-мм зенитными арткомплексами H/PJ-11, зенитно-ракетными комплексами HQ-10 ближнего действия и торпедами.