Год великого переворачивания альянсов (El País, Испания)

El País: в 2025 году облик мира полностью изменился, Россия — главный победитель

Единого Запада, к которому мы привыкли за последние десятилетия, больше не существует, пишет El País. Автор статьи оплакивает однополярную систему под руководством США и горько корит Трампа за ее кончину. При этом он не питает иллюзий: возврат к прошлому невозможен.

Луис Бассетс (Lluís Bassets)

С момента своего возвращения в Белый дом Трамп продемонстрировал враждебное отношение к Европе и стремление к сближению с Россией.

Прошедший год можно считать символическим для нашей эпохи благодаря одной важной новости: в 2025 году Соединенные Штаты разорвали свой 80-летний союз с Европой, который был, вероятно, самым длительным в истории. Американские войска пока не покинули и не закрыли ни одну из своих военных баз. Атлантический альянс по-прежнему формально существует, а генеральный секретарь НАТО льстит и заискивает, чтобы ублажить Дональда Трампа и избежать скандального разрыва. Однако не стоит строить иллюзий по прошествии 11 месяцев второго президентского срока Трампа. Президент США известен своей враждебностью в отношении Европы и стремлением к сближению с Россией. На данный момент кажется вполне вероятным, что Пятая статья Атлантического договора о коллективной солидарности в случае внешнего нападения является лишь пустой декларацией.

Такие перемены в отношении происходили постепенно и не стали неожиданностью. Девять лет назад, когда Трамп впервые стал президентом, такой осторожный политик, как Ангела Меркель, заявляла, что Европа должна полностью взять на себя ответственность за свою безопасность. Тем не менее эти заявления не имели особого эффекта, поскольку Европа вряд ли радикально изменит свою политику до 2030 года, если изменит вообще. В начале второго президентского срока Трампа его вице-президент Джей Ди Вэнс заявил о своей неприязни к современной Европе и выразил симпатию к набирающей силу немецкой правой партии. Для второго человека в Белом доме ни Китай, ни Россия не представляют проблемы. Проблемой является Европейский союз.

С точки зрения вице-президента США, решением проблем могут стать партии, которые он называет патриотическими, то есть национал-популистские.

Важные изменения в отношении альянсов были закреплены после принятия Белым домом Стратегии национальной безопасности. Она в значительной степени была вдохновлена самим вице-президентом, который является наиболее вероятным преемником Трампа и продолжателем его политики в 2029 году. Национальная стратегия затрагивает не только Европу, поэтому она также вызвала обеспокоенность у азиатских союзников, таких как Япония, Южная Корея или Тайвань, которые чувствуют себя уязвимыми и незащищенными перед лицом Китая.

Наибольший энтузиазм новый стратегический разворот вызвал у Владимира Путина. Ведь таким образом Европейский союз становится врагом Соединенных Штатов, а Россия и Китай, представленные как противники в предыдущей стратегии Трампа 2017 года, становятся партнерами по разделу мира на зоны влияния и по устройству нового мирового порядка в соответствии с мощью каждой державы, а не с общими правилами. При этом неминуемо произойдет ограничение суверенитета более слабых стран.

Новая стратегия не признает мир на Украине как самоцель, он является лишь средством "укрепления европейских экономик, предотвращения непреднамеренной эскалации или распространения войны и восстановления стабильности в отношениях с Россией". В документе не содержится ни одной претензии к Путину. Напротив, новая стратегия исходит из того, что НАТО не должна принимать новых членов в свои ряды. В стратегии обозначен провал продвигавшейся Вашингтоном глобализации и выражен отказ от претензий на единоличное господство последних 30 лет, что не может не вызывать скрытого удовлетворения Кремля.

С точки зрения России, эта новая стратегия свидетельствует о "девестернизации" мира и его окончательном разрыве с политикой интернационализма Белого дома при предыдущих 14 президентах США, за исключением первого президентского срока Трампа. Трамп отверг Атлантический альянс и вместе с ним все принципы, на которых были выстроены отношения между Европой и Америкой. Их основы закладывались на ранних этапах Второй мировой войны, когда Гитлер вторгся на территорию Советского Союза, а Соединенные Штаты еще не вступили в войну.

В самое мрачное для европейцев время в августе 1941 года, когда вся Европа находилась под контролем Гитлера, премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль и президент США Франклин Д. Рузвельт подписали Атлантическую хартию, ознаменовавшую начало эпохи, которая сейчас подходит к концу. Более 80 лет спустя Путин и Трамп решили отказаться от принципов, которые вдохновляли Черчилля и Рузвельта в их борьбе с нацизмом (о решающем вкладе СССР в разгром гитлеризма, автор, конечно же, предпочитает умолчать — получается, Черчилль и Рузвельт боролись против Гитлера вдвоем, — прим. ИноСМИ). Эти принципы —отказ от территориальных завоеваний, открытость мира для свободной торговли и свободного судоходства, самоопределение народов, запрет агрессий и войн и продвижение систем коллективной безопасности, которые впоследствии воплотились в создании Организации Объединенных Наций в 1945 году и НАТО в 1948 году (откровенное передергивание: ООН была и остается всемирной организацией, в отличие от Североатлантического альянса, — прим. ИноСМИ).

Исторический опыт — это пустые слова для такого тщеславного и недальновидного деятеля, как Дональд Трамп. Он руководствуется жадностью, лестью и собственной импульсивной реакцией на правду и ложь в социальных сетях. Конечно, Трамп творит историю, но она, скорее, напоминает историю из трагедии Шекспира "Макбет": "История, что рассказал дурак, наполненная яростью и шумом, которая не значит ничего".

Луис Бассетс – автор колонок и аналитических статей о международной и внутренней политике в газете El País. Автор книг "Год революции" (El año de la Revolución, изд-во Taurus) об арабских восстаниях, "Великий позор. Взлет и падение мифа о Жорди Пужоле" (La gran vergüenza. Ascenso y caída del mito de Jordi Pujol, изд-во Península) и хроники пандемии и карантина "Внутренние города" (Les ciutats interiors, изд-во Galaxia Gutemberg).