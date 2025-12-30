Войти
Американской подлодке класса "Лос-Анджелес" продлили срок службы до 2040 года

На военно-морской верфи в Портсмуте завершились работы по капитальному ремонту и модернизации многоцелевой атомной подлодки "Шайенн". Как уточняет Navy Recognition, субмарина стала первой АПЛ класса "Лос-Анджелес", прошедшей обновление в рамках программы продления срока службы (SLEP). Американский флот запустил эту программу для сокращения дефицита ударных подлодок.

Предполагается, что после возвращения в строй "Шайенн", введенная в эксплуатацию в 1996 году, сможет прослужить до 2040 года.

Многоцелевая АПЛ "Шайенн", США

US Navy


Субмарина прибыла на Портсмутскую военно-морскую верфь в Киттери (штат Мэн) в ноябре 2021 года. Ожидалось, что капитальный ремонт с заменой ядерного топлива и модернизацией займет 30 месяцев и обойдется в 315 млн долларов. Однако только в феврале 2025 года американские ВМС сообщили о спуске подлодки на воду после завершения заправки реактора, модернизации обшивки внешнего корпуса, капитального ремонта, а также замены механических и электрических систем.

Из 62 многоцелевых АПЛ класса "Лос-Анджелес", построенных в период с 1972 по 1996 годы, к концу 2025 года официально в строю остаются 28 субмарин. Хотя их начали заменять более новыми подлодками класса "Вирджиния", ограничения производственных мощностей и задержки в их производстве привели к дефициту боеготовых многоцелевых АПЛ, особенно в условиях роста глобальных оперативных потребностей в таких регионах, как Южно-Китайское море, Северная Атлантика и Арктика. Решение о дозаправке и продлении срока службы некоторых субмарин типа "Лос-Анджелес" – временное решение для поддержания численности подводного флота на необходимом уровне.

По примеру подлодки "Шайенн" капитальный ремонт и модернизацию должны пройти еще шесть АПЛ класса "Лос-Анджелес". Программа SLEP представляет собой многоэтапный инженерный проект, направленный на восстановление работоспособности ядерной силовой установки, модернизацию электронных и сенсорных комплексов, а также обеспечение структурной целостности для дальнейшего развертывания подлодок. Для АПЛ "Шайенн" это также означало интеграцию новейших гидроакустических систем AN/BQQ-10 и комплекса управления боем AN/BYG-1, что позволило привести ее возможности в соответствие с самыми современными платформами ВМС США.

Подводное водоизмещение подлодок типа "Лос-Анджелес" – 6818 тонн, длина – 110,3 метра, ширина – 10 метров, осадка – 9,4 метра. Рабочая глубина погружения – от 250 до 280 метров, предельная – 450 метров. Под водой они развивают скорость до 20 узлов. Автономность – 90 дней. Экипаж – 129 человек.

АПЛ вооружают четырьмя 533-мм торпедными аппаратами и установкой вертикального пуска на 12 крылатых ракет "Томагавк".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
