Польская WB Group начнет производства 155-мм боеприпасов в 2026 году

155-мм артиллерийские снаряды.
Источник изображения: © AP Photo / Matt Rourke

ЦАМТО, 29 декабря. Польская компания WB Group приступит к серийному производству 155-мм артиллерийских боеприпасов в 2026 году.

Генеральный директор WB Group Петр Войцеховский заявил, что опытная партия снарядов уже прошла начальные испытания, добавив, что компания будет готова к серийному производству к концу декабря 2026 года.

Jane's стало известно, что WB Group уже освоила производство, начиная с первоначальной обработки стальных заготовок от местных поставщиков, и в настоящее время тестирует инертные образцы.

По данным WB Group, будут производиться два типа боеприпасов: фугасные с полым днищем (HE-HB) и фугасные с газогенератором (HE-BB).

П.Войцеховский сообщил, что взрыватели поставляются сторонним поставщиком, а переговоры по поводу метательных зарядов ведутся с двумя поставщиками в Европе. По его словам, газогенераторы уже протестированы на испытательном стенде.

Процесс сертификации планируется завершить в сентябре 2026 года, а поставки 5000-10000 снарядов должны быть осуществлены к концу 2026 года. Полномасштабное серийное производство планируется начать в 2027 году и, по прогнозам компании, объем производства составит от 50 тыс. до 100 тыс. снарядов в год.

П.Войцеховский заявил, что процесс сертификации проводится по двум параллельным направлениям, в Польше и за рубежом, с целью обеспечения возможности компании WB Group предлагать свои боеприпасы на экспорт.

Компания заявила о планах достижения Польшей самодостаточности в производстве 155-мм боеприпасов, а новый завод призван обеспечить максимальную независимость от иностранных поставщиков.

Производство боеприпасов будет реализовано в рамках европейской программы кредитования оборонных закупок SAFE. Евросоюз запустил программу SAFE 27 мая, предоставив государствам-членам источник конкурентоспособных долгосрочных кредитов на сумму 150 млрд. евро (177 млрд. долл.) для инвестиций в оборону. Цель программы – к концу 2027 года организовать не менее 40% оборонных заказов в виде совместных закупок между государствами-членами ЕС.

