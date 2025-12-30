Войти
Lockheed Martin провела испытания реактивного боеприпаса увеличенной дальности ER GMLRS

ER GMLRS
ER GMLRS с повышенной (до 150 км) дальностью стрельбы.
Источник изображения: Lockheed Martin

ЦАМТО, 29 декабря. Корпорация Lockheed Martin объявила об успешном проведении на полигоне Уайт-Сэндс (шт.Нью-Мексико) испытательного пуска управляемого реактивного боеприпаса GMLRS увеличенной дальности (ER GMLRS).

Пуск РС с альтернативной боевой частью (AW) был осуществлен с применением РСЗО HIMARS на расстояние 112 км, подтвердив возможность поражения целей на этой дальности с требуемой точностью и поражающей способностью.

Как заявлено, испытания приближают вариант AW к боевому применению СВ США и зарубежными партнерами. Максимальная дальность пуска ER GMLRS, составляющая 150 км, более чем в два раза превышает дальность стрельбы штатным РС GMLRS (70 км) при сохранении точности и надежности.

Таким образом, возможности поражения важных, требующих оперативного реагирования целей, как точечных (унитарной БЧ), так и площадных (альтернативной БЧ) существенно расширяются, а живучесть РСЗО благодаря большему удалению от линии боевого соприкосновения возрастает.

Боеприпас ER GMLRS совместим с состоящими на вооружении Сухопутных войск США и их союзников РСЗО HIMARS и M270A2.

Согласно планам, испытания РС ER GMLRS с альтернативной боевой частью будут продолжены в первой половине 2026 года.

  • В новости упоминаются
Страны
Мексика
США
Продукция
GMLRS
HIMARS
Компании
Lockheed-Martin
