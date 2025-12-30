Показатели немецкого оружейного экспорта на Украину в 2025 году обрушились

Источник изображения: topwar.ru

Правительство Германии существенно сократило объёмы одобренных лицензий на экспорт военной техники и вооружений для Украины в 2025 году. И это после рекордных объёмов экспорта оружия на Украину за последние два года. Мало того, это и после заверений со стороны канцлера Фридриха Мерца о том, что Германия продолжит оказание значительной военной помощи Украины. Оказалось, что помощь оказываться будет, вот только не столь значительная, как в прежние, «жирные», годы.

С информацией о том, что 2025 год стал годом снижения военного экспорта на Украину, выходит немецкая пресса, ссылаясь на данные государственных статистических служб.

Так, сообщается, что с начала года по 8 декабря в ФРГ были выданы экспортные лицензии в отношении оружейного обеспечения Украины на сумму 8,4 млрд евро. Для сравнения, в 2023 году - на 12,1 млрд, в 2024 - более чем на 13,3 млрд.

Таким образом, объём немецкого военного экспорта на Украину из Германии с прошлого года сократился примерно на 37%, но это без учёта удорожания оружия и боеприпасов. Если учитывать и эти показатели, то сокращение составило более 40% за год. Настоящее обрушение показателей.

Напомним, что ранее в США заявили о принципиальной готовности продолжать поставки вооружения для Украины, но только за счёт европейцев. Пока европейцы те объёмы финансирования, которые обнулил Вашингтон, потянуть не в состоянии.