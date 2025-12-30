Прощай, оружие? Возможен ли прочный мир между Таиландом и Камбоджей

Игорь Броварник — о том, стоит ли ожидать, что стороны наконец-то пришли к консенсусу и новые вспышки не последуют

Стрельба на границе, потери, массовые переселения людей. Очередные переговоры и достижения мира. Новые обострения. Вмешательства с благородными целями иностранных глав государств. Заверения, что на этот раз все пойдет как надо. И так по кругу.

Вот и на этот раз Таиланд и Камбоджа 27 декабря все же подписали соглашение об установлении режима прекращения огня в зоне пограничного конфликта. Так завершились 20-дневные боевые действия в рамках второго в этом году раунда эскалации, горячая фаза которого началась 7 декабря.

О чем договорились

По итогам 3-го специального заседания Генерального пограничного комитета двух стран в таиландской провинции Чантхабури министры обороны Таиланда и Камбоджи Наттхапхон Накпханит и Теа Сейха согласовали меры по деэскалации. Договоренность о прекращении огня была реализована спустя несколько часов.

В первую очередь стороны конфликта условились прекратить применение всех видов боевой техники и вооружения, а также остановить перемещение войск и их накопление. Таиланд и Камбоджа договорились обратиться в Совместный пограничный комитет для возобновления работы по исследованию и демаркации границы между государствами. Сотрудничать Бангкок и Пномпень обязались и по разминированию (в рамках Совместной координационной целевой группы). Обе стороны подтвердили свои обязательства в соответствии с Конвенцией о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении.

Другим важным пунктом соглашения является возвращение к статус-кво, который был зафиксирован еще после четырехдневного первого раунда эскалации в июле этого года. Тогда стороны при посредничестве Малайзии также договорились о прекращении огня и даже разработали дорожную карту урегулирования. Все это привело к тому, что премьер-министры Камбоджи и Таиланда Хун Манет и Анутхин Чанвиракун 20 октября в присутствии президента США Дональда Трампа на полях 47-го саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Куала-Лумпуре подписали Совместную "мирную" декларацию. Это позволило американскому лидеру заявить об успешном урегулировании очередного конфликта в его списке.

И вот теперь Таиланд и Камбоджа вновь вернутся к этому документу, в котором прописаны шаги двух стран на пути к миру.

Согласно Куала-Лумпурской декларации, Таиланд должен освободить 18 камбоджийских военных, взятых в плен в ходе июльских столкновений. Это может произойти уже 30 декабря в 12:00 по местному времени (08:00 мск) после соблюдения режима прекращения огня в течение 72 часов. Контроль осуществляет группа наблюдателей от АСЕАН.

Итог колониальной политики

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее на брифинге заявила, что "подобные территориальные разногласия — это результат длительной колониальной политики Запада" в Юго-Восточной Азии.

Действительно, распад Французского Индокитая лежит в основе этих территориальных споров. Сегодня у Таиланда и Камбоджи карты не совпадают друг с другом. Так, Пномпень ориентируется на чертеж, составленный французскими картографами в 1904 году. В свою очередь Сиам (Таиланд до 1948-го) завершил демаркацию позднее, в 1907 году.

Этот процесс заложил бомбу замедленного действия, которая привела, в частности, к перестрелке в 2008 году в районе храма Прэахвихеар, построенного в XI веке в эпоху кхмерского государства Камбуджадеша. В ходе столкновений в апреле 2009 года обе стороны понесли первые потери. С новой силой конфликт разгорелся в 2011 году в районе границы между камбоджийской провинцией Оддар-Миенчей и таиландской Сурин с применением тяжелой артиллерии. В результате в течение двух недель погибли 18 военнослужащих с обеих сторон.

28 мая этого года на спорной территории между камбоджийской провинцией Прэахвихеар и таиландской Убонратчатхани произошел инцидент, в ходе которого военные Таиланда открыли огонь по посту Камбоджи в деревне Течо Морокот района Фонг. Один камбоджийский военнослужащий был убит, еще несколько получили ранения.

Настоящая эскалация началась в ходе столкновений с применением авиации и тяжелых вооружений. Они произошли вдоль камбоджийско-таиландской границы 24 июля недалеко от спорной пограничной зоны в Оддар-Миенчей. Истребители американской разработки F-16 ВВС Таиланда наносили удары по камбоджийским позициям, Пномпень отвечал обстрелом из реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" советского производства. По данным таиландских властей, за четыре дня 14 мирных жителей и 8 военнослужащих погибли, еще 140 человек получили ранения. Камбоджа информировала о гибели 13 человек и ранении 70.

По итогам декабрьской эскалации — самой продолжительной в современной истории двух стран — Таиланд сообщил о гибели 23 военнослужащих. Камбоджа заявила о кончине 31 человека из гражданского населения, не раскрыв военных потерь. По обе стороны границы почти 1 млн человек были вынуждены покинуть свои дома.

Что дальше?

Президент США в социальной сети Truth Social отметил подписание Таиландом и Камбоджей соглашения об установлении режима прекращения огня, заявив, что "США, как всегда, гордятся своим содействием". Американский госсекретарь Марко Рубио призвал Камбоджу и Таиланд "немедленно выполнить обязательства и в полной мере реализовать условия Куала-Лумпурских мирных соглашений".

Но говоря о медиаторстве в урегулировании таиландско-камбоджийского конфликта, важно также подчеркнуть роль Китая. Она, вероятно, не выглядит столь помпезной, однако от нее уж точно зависит то, как быстро стороны найдут общий язык и смогут положить конец столетнему спору.

Как раз в эти дни — 28–29 декабря — в южной китайской провинции Юньнань проходят трехсторонние консультации Китая, Таиланда и Камбоджи. По данным таиландского МИД, стороны обсуждают "обеспечение устойчивого прекращения огня и содействие прочному миру".

Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь отметил, что достигнутое соглашение "далось нелегко", поэтому сторонам необходимо поэтапно восстанавливать взаимное доверие. Китайская сторона подтвердила готовность предоставить необходимое содействие для поддержания мира, включая механизмы мониторинга перемирия, гуманитарную помощь и сотрудничество в сфере разминирования.

По итогам встречи таиландские дипломаты в Бангкоке подчеркнули, что Китай при всем этом подтвердил свое уважение принципа невмешательства и выразил готовность стать платформой для поддержки прочного мира между двумя странами.

При этом существует мнение, что, подписав соглашение, стороны проявили слабость или поступились своей территориальной целостностью. На этот счет, например, прямо высказался камбоджийский премьер-министр Хун Манет. Он подчеркнул, что решение о взаимном прекращении огня не означает, что страна "не способна или отказалась от права на самооборону". Напротив, это показывает, что государство намерено идти мирным путем и ставить жизнь и благополучие людей в качестве своего высшего и самого важного приоритета, несмотря на давление или трудности.

Риторика последних дней говорит о том, что мирный процесс между Таиландом и Камбоджей был запущен и имеет все шансы стать устойчивым и привести к прочному миру, хотя и на решение подобных пограничных споров могут уйти годы, если не десятилетия. Худой мир лучше доброй ссоры — именно это понимание сейчас, судя по всему, есть в Бангкоке и в Пномпене. Нет смысла искать победителя или проигравшего — рано или поздно сторонам все равно пришлось бы сесть за стол переговоров. Ведь нужен компромисс по вопросу демаркации 800-километровой границы, чтобы раз и навсегда покончить с этим колониальным наследием.

Игорь Броварник, Руководитель представительства ТАСС в Таиланде

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора. Использование материала допускается при условии соблюдения правил цитирования сайта tass.ru