ВС Бельгии получили первые польские ПЗРК "Перун"

ЦАМТО, 29 декабря. Министр обороны Бельгии Тео Франкен 23 декабря сообщил о состоявшейся в расположении полка специальных операций в Хеверлее церемонии поставки первых ПЗРК "Перун" польской компании MESKO.

Можно предположить, что ВС Бельгии из наличия Вооруженных сил Польши была поставлена небольшая партия ПЗРК для обучения. Подготовку операторов планируется начать немедленно, а начиная с января 2026 года ПЗРК "Перун" также поступят на вооружение других подразделений ВС Бельгии.

Как сообщал ЦАМТО, по итогам проведенных 12 мая в Скаржиско-Каменне министром национальной обороны Польши Владиславом Косиняк-Камышом и министром обороны Бельгии Тео Франкеном переговоров был подписан протокол о намерениях, предусматривающий расширение двустороннего военного сотрудничества и, в частности, закупку для ВС Бельгии до 300 переносных зенитных ракетных комплекса "Перун".

Контракт на поставку 40 ПЗРК "Перун" и "нескольких сотен" ракет, вероятно, был подписан в июле 2025 года во время визита Тео Франкена в Польшу. Подробности закупки не разглашались. Известно, что ее стоимость оценивалась в 137 млн. евро. Поставки предполагалось начать до конца текущего года.

ПЗРК "Перун" представляет собой модернизированный вариант ПЗРК "Гром" (GROM), являющийся дальнейшим развитием ПЗРК "Игла". Он предназначен для борьбы с низколетящими воздушными целями, включая вертолеты, самолеты, БЛА и крылатые ракеты в дневное и ночное время (при оснащении тепловизионным прицелом). Общая масса ПЗРК – 19,5 кг, масса ракеты – 10,5 кг. Дальность поражения целей – от 400 до 6500 м, высота поражения целей – от 10 м до 4 км, средняя скорость ракеты – 560 м/с.

На текущий момент покупателями ПЗРК "Перун" являются ВС Польши, Эстонии, США, Норвегии. Планируются продажи ВС Словакии и Литвы. Несколько партий ПЗРК были безвозмездно переданы ВС Украины и применяются в боевых действиях против ВС РФ.