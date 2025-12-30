Войти
ТАСС

ОСК передала ВМФ России в Каспийске спасательное буксирное судно "Михаил Чеков"

430
0
+2
Спасательно-буксирное судно проекта 22870 "Михаил Чеков" (заводской номер 021) перед спуском на воду на верфи филиала "Астраханский судоремонтный завод" АО "Центр судоремонта "Звёздочка". Астрахань, 21.05.2024
Спасательно-буксирное судно проекта 22870 "Михаил Чеков" (заводской номер 021) перед спуском на воду на верфи филиала "Астраханский судоремонтный завод" АО "Центр судоремонта "Звёздочка". Астрахань, 21.05.2024.
Источник изображения: АО "Объединенная судостроительная корпорация"

В Минобороны РФ отметили, что суда этого проекта предназначены для оказания помощи аварийным кораблям и спасения личного состава, буксировки кораблей, тушения пожаров на аварийных судах и береговых сооружениях

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Центр судоремонта "Звездочка" Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) передал Военно-морскому флоту России спасательное буксирное судно проекта 22870 "Михаил Чеков", церемония подъема флага состоялась в Каспийске. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Центр судоремонта "Звездочка" передал ВМФ России спасательное буксирное судно "Михаил Чеков". Торжественная церемония подъема флага ВМФ России состоялась сегодня в городе Каспийске", - информировали в ведомстве.

Там уточнили, что судно "Михаил Чеков" проекта 22870 было построено на стапеле филиала Центра судоремонта "Звездочка" - Астраханском судоремонтном заводе. Разработкой судов этого проекта занималось конструкторское бюро ОСК "Вымпел". Буксир "Михаил Чеков" стал седьмым судном в серии. Головной буксир "СБ-45" был передан ВМФ в 2014 году.

В министерстве отметили, что суда этого проекта предназначены для оказания помощи аварийным кораблям и спасения личного состава, буксировки кораблей, тушения пожаров на аварийных судах и береговых сооружениях. "Михаил Чеков" обладает возможностями для поддержания аварийных кораблей на плаву и выполнения сложных водолазных работ на глубинах до 60 метров. Кроме того, буксиры данного проекта могут выполнять задачи по сбору нефтепродуктов с поверхности моря, а также вести поисковые и обследовательские работы.

Судно названо в честь Михаила Чекова - офицера Черноморского флота, командира аварийно-спасательных отрядов, обеспечивших в годы Великой Отечественной войны подъем потопленных неприятелем кораблей и судов в акваториях черноморских портов. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
ОСК
Проекты
22870
ЧФ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.12 19:23
  • 12578
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 30.12 18:59
  • 2
Итоги 2025 года. Авиастроение
  • 30.12 12:32
  • 10
В России собрались использовать для перевозки пассажиров дирижабли
  • 30.12 06:43
  • 1
ОБТ Т-90М2 «Рывок-1» – перспективный российский танк
  • 30.12 06:16
  • 0
Комментарий к "Россия планирует модернизировать ядерную триаду"
  • 30.12 05:55
  • 0
Комментарий к "Госпрограмма вооружения предполагает создание универсальной системы ПВО"
  • 30.12 00:22
  • 1
"Захватим океан". На какой шаг решился Пентагон
  • 30.12 00:18
  • 1
Комментарий к "Российская авиапромышленность наносит ответный удар! Бомбардировщик Ту-160М возродился, эта контратака в условиях западных санкций потрясла мир (NetEase, Китай)"
  • 30.12 00:11
  • 1
В России создали безэкипажную лодку "Юность-82" с кругосветной дальностью хода
  • 30.12 00:02
  • 1
Китай представил крупнейший в мире «интеллектуальный» трансформатор
  • 29.12 23:43
  • 1
В Британии отказались назвать сроки начала выпуска «самого современного танка»
  • 29.12 23:18
  • 1
Полюбит ли весь мир Су-57 с новым двигателем? (The National Interest, США)
  • 29.12 19:27
  • 2
Комментарий к "Самое опасное оружие России уже находится в Белоруссии и нацелено на ЕС (Interia, Польша)"
  • 29.12 17:26
  • 190
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 29.12 14:38
  • 1
В 2022-м подумать не могли, что штурмовики пересядут на мотоциклы и лошадей