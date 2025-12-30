Войти
Матвиенко указала на отсутствие аналогов российского новейшего вооружения в мире

Источник изображения: Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Матвиенко: аналогов «Орешника», «Посейдона» и «Буревестника» в мире нет

Оппоненты России не могут не считаться с наличием у страны таких новейших образцов вооружения, как «Орешник», «Посейдон» и «Буревестник», аналогов которым нет в мире. Об этом заявила 29 декабря председатель Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко.

«Наши ученые, конструкторы разработали, внедрили новые виды вооружения — и «Орешник», и «Посейдон», и «Буревестник», аналогов которым нет в мире. Это, конечно, тоже огромное достижение, и наши оппоненты просто не могут теперь с этим не считаться», — отметила она в эфире телеканала «Россия 24».

Матвиенко также выразила благодарность военно-промышленному комплексу РФ, который сделал всё, чтобы обеспечить российских бойцов необходимым вооружением.

Политолог Богдан Безпалько 7 ноября сообщил, что страны Евросоюза (ЕС) пребывают в более уязвимом положении, в то время как Россия лидирует в области передовых военно-технических разработок. По его словам, РФ показывает свои возможности путем разработки вооружений такого типа, как «Буревестник», «Посейдон» и «Орешник».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
Евросоюз
СФ
