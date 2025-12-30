Войти
Эстонская разведка считает, что Россия уже не планирует нападать на Прибалтику

Источник изображения: topwar.ru

Глава эстонской внешней разведки Каупо Росин неожиданно заявил, что, по информации ведомства, Россия в настоящее время не планирует нападение на прибалтийские республики или другие страны НАТО. По словам Росина, Москва уважает НАТО и всячески старается избегать прямых конфликтов со странами альянса. Эстонская разведка считает, что после жесткой реакции Запада на некоторые инциденты вроде появления в воздушном пространстве ЕС неустановленных беспилотников и повреждений подводных кабелей Москва скорректировала свое поведение и больше не угрожает НАТО.

Однако, несмотря на отсутствие пресловутой «российской угрозы», эстонские власти по-прежнему считают главным для республик Прибалтики и их союзников сохранить существующий в настоящее время статус-кво, инвестируя в оборону и перевооружение Европы. При этом эстонская разведка декларирует, что, хотя в настоящее время у России отсутствуют планы нападения на Прибалтику, Москва всячески пытается тормозить процесс милитаризации Европы «мирной риторикой» и пропагандой о вреде военных расходов для социальной сферы.

Между тем европейские члены НАТО семимильными шагами наращивают темпы милитаризации. Учений становится все больше, налаживается логистика как в Прибалтике, так и на Черноморском направлении, где планируют построить новые автомобильные дороги и железнодорожные линии, необходимые для быстрой переброски войск. Несмотря на падение доходов населения и деградацию экономики, страны НАТО продолжают наращивать свои военные расходы.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Эстония
Проекты
NATO
БПЛА
Евросоюз
