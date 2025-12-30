На "Дальзаводе" отремонтировали плавучий госпиталь "Иртыш"

Специалисты Центра судоремонта "Дальзавод" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) успешно завершили доковый ремонт госпитального судна "Иртыш" Тихоокеанского флота.

Как сообщили в пресс-службе верфи, на судне выполнен комплекс необходимых операций, предусмотренных регламентом. Специалисты предприятия осуществили очистку и покраску подводной части корпуса, проверили дейдвудное устройство и отремонтировали рулевое устройство.

"Каждый такой проект – это ответственность перед теми, кто будет оказывать помощь на борту, и перед теми, кто ее получит. Мы гордимся, что вносим свой вклад в поддержание готовности специальных судов флота, от которых зависят человеческие жизни", – заявили в пресс-службе "Дальзавода".

Водоизмещение госпитального судна "Иртыш" проекта B-320 ("Обь") – 11 500 тонн, скорость – 20 узлов, автономность – 40 суток. "Иртыш" способен принять раненых и больных как с берега, так и в море. На борту выделено 100 мест для пациентов, а во время эвакуации – 450. Также оборудованы 200 мест для реабилитации пациентов.