"Калашников" поставил по госконтракту ударные "Куб-2"

В концерне сообщили, что управляемые барражирующие боеприпасы поставили в полном объеме

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Концерн "Калашников" поставил ударные управляемые барражирующие боеприпасы "Куб-2" госзаказчику. Об этом сообщили в концерне.

"Калашников" поставил управляемые барражирующие боеприпасы "Куб-2" государственному заказчику в полном объеме согласно контракту 2025 года", - информировали там.

В концерне отметили высокую вероятность попадания "Куб-2" по результатам апробации в зоне проведения специальной военной операции. Большой точности достигают управляемые барражирующие боеприпасы "Куб-2" и при боевой работе в тандеме с разведывательным БЛА "Скат-350М", который серийно производится "Калашниковым". Беспилотные летательные аппараты сопряжены с уникальным программным обеспечением разработки концерна, позволяющим создать и эффективно использовать единое информационное пространство для выполнения задач любого уровня сложности в круглосуточном режиме.

В "Калашникове" пояснили, что "Куб-2" выпускаются с разными по массе боевыми частями. "Куб-2" малого класса предназначен для поражения живой силы (до отдельного военнослужащего) и небронированной военной техники противника, а "Куб-2" среднего класса - для нанесения ударов по личному составу противника, стартовым позициям комплексов с беспилотными летательными аппаратами, площадкам базирования вертолетов, а также небронированной и легкобронированной военной технике.

В концерне рассказали, что "Куб-2" маневренны и оснащены оптико-электронными системами. Благодаря этому операторы точно наводят ударные боеприпасы даже на движущиеся цели, захват и поражение которых осуществляются как в ручном, так и в автоматическом режимах при помощи бортового вычислительного комплекса с элементами искусственного интеллекта, что делает боеприпас невосприимчивыми к средствам радиоэлектронной борьбы противника.

В концерне также напомнили, что "Калашников" получил разрешительные документы для поставок "Куб-2Э" на экспорт.