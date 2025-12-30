Войти
ТАСС

"Калашников" поставил по госконтракту ударные "Куб-2"

403
0
0
Источник изображения: © Официальный Telegram-канал концерна "Калашников»"

В концерне сообщили, что управляемые барражирующие боеприпасы поставили в полном объеме

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Концерн "Калашников" поставил ударные управляемые барражирующие боеприпасы "Куб-2" госзаказчику. Об этом сообщили в концерне.

"Калашников" поставил управляемые барражирующие боеприпасы "Куб-2" государственному заказчику в полном объеме согласно контракту 2025 года", - информировали там.

В концерне отметили высокую вероятность попадания "Куб-2" по результатам апробации в зоне проведения специальной военной операции. Большой точности достигают управляемые барражирующие боеприпасы "Куб-2" и при боевой работе в тандеме с разведывательным БЛА "Скат-350М", который серийно производится "Калашниковым". Беспилотные летательные аппараты сопряжены с уникальным программным обеспечением разработки концерна, позволяющим создать и эффективно использовать единое информационное пространство для выполнения задач любого уровня сложности в круглосуточном режиме.

В "Калашникове" пояснили, что "Куб-2" выпускаются с разными по массе боевыми частями. "Куб-2" малого класса предназначен для поражения живой силы (до отдельного военнослужащего) и небронированной военной техники противника, а "Куб-2" среднего класса - для нанесения ударов по личному составу противника, стартовым позициям комплексов с беспилотными летательными аппаратами, площадкам базирования вертолетов, а также небронированной и легкобронированной военной технике.

В концерне рассказали, что "Куб-2" маневренны и оснащены оптико-электронными системами. Благодаря этому операторы точно наводят ударные боеприпасы даже на движущиеся цели, захват и поражение которых осуществляются как в ручном, так и в автоматическом режимах при помощи бортового вычислительного комплекса с элементами искусственного интеллекта, что делает боеприпас невосприимчивыми к средствам радиоэлектронной борьбы противника.

В концерне также напомнили, что "Калашников" получил разрешительные документы для поставок "Куб-2Э" на экспорт. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Проекты
БПЛА
ИТ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.12 19:23
  • 12578
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 30.12 18:59
  • 2
Итоги 2025 года. Авиастроение
  • 30.12 12:32
  • 10
В России собрались использовать для перевозки пассажиров дирижабли
  • 30.12 06:43
  • 1
ОБТ Т-90М2 «Рывок-1» – перспективный российский танк
  • 30.12 06:16
  • 0
Комментарий к "Россия планирует модернизировать ядерную триаду"
  • 30.12 05:55
  • 0
Комментарий к "Госпрограмма вооружения предполагает создание универсальной системы ПВО"
  • 30.12 00:22
  • 1
"Захватим океан". На какой шаг решился Пентагон
  • 30.12 00:18
  • 1
Комментарий к "Российская авиапромышленность наносит ответный удар! Бомбардировщик Ту-160М возродился, эта контратака в условиях западных санкций потрясла мир (NetEase, Китай)"
  • 30.12 00:11
  • 1
В России создали безэкипажную лодку "Юность-82" с кругосветной дальностью хода
  • 30.12 00:02
  • 1
Китай представил крупнейший в мире «интеллектуальный» трансформатор
  • 29.12 23:43
  • 1
В Британии отказались назвать сроки начала выпуска «самого современного танка»
  • 29.12 23:18
  • 1
Полюбит ли весь мир Су-57 с новым двигателем? (The National Interest, США)
  • 29.12 19:27
  • 2
Комментарий к "Самое опасное оружие России уже находится в Белоруссии и нацелено на ЕС (Interia, Польша)"
  • 29.12 17:26
  • 190
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 29.12 14:38
  • 1
В 2022-м подумать не могли, что штурмовики пересядут на мотоциклы и лошадей