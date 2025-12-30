Войти
В России завершился осенний призыв

Источник изображения: © Егор Алеев/ ТАСС

На военную службу направили 135 тыс. человек

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Осенний призыв на военную службу 2025 года завершился, 135 тыс. граждан были направлены для ее прохождения. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Осенний 2025 года призыв граждан на военную службу завершен. В соответствии с указом президента Российской Федерации от 29 сентября 2025 г. №690 осенью этого года для прохождения военной службы в Вооруженные силы Российской Федерации и другие войска и воинские формирования призваны и направлены 135 тыс. человек", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что, как и в предыдущие призывы, молодые люди имели право выбора пройти военную службу в различных видах вооруженных сил и родах войск с учетом состояния их здоровья и результатов профессионального психологического отбора.

"Большинство военнослужащих по призыву зачислены в учебные соединения и воинские части, где освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность. <…> Особое внимание уделялось комплектованию научных и научно-производственных подразделений, а также спортивных рот. В научные и научно-производственные подразделения были направлены 680 чел., а в спортивные роты - 240 призывников из состава сборных команд страны по олимпийским видам спорта", - проинформировали там.

В оборонном ведомстве уточнили, что для обеспечения воинских перевозок были задействованы 17 рейсов самолетов авиации вооруженных сил, 104 рейса гражданской авиации, 13 воинских эшелонов, пассажирские поезда, а также автомобильный транспорт воинских частей.

"Военнослужащие по призыву, выслужившие установленные сроки военной службы, своевременно уволены и направлены к местам проживания", - добавили там. 

Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
