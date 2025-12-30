Войти
ТАСС

ГК "Спутникс": Россия вывела на орбиту спутник для ОАЭ

379
0
0
Ракета-носитель "Союз-2.1б"
Ракета-носитель "Союз-2.1б".
Источник изображения: © Сергей Савостьянов/ ТАСС

По итогам запуска ракеты-носителя с Восточного удалось успешно расширить группировку SITRO-AIS

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Россия вывела на орбиту образовательный космический аппарат QMR-KWT-2 для ОАЭ в рамках запуска ракеты-носителя "Союз-2.1б" с 52 спутниками с космодрома Восточный. Об этом ТАСС сообщили в ГК "Спутникс".

"Партия космических аппаратов была также запущена в интересах иностранных заказчиков для отработки технологических и научно-образовательных экспериментов. Среди них - изготовленный для компании из Объединенных Арабских Эмиратов образовательный спутник QMR-KWT-2, направленный на развитие сотрудничества между Россией, ОАЭ и Кувейтом, главной целью которого является обеспечение любительского радиовещания и популяризации космонавтики в арабских странах", - отметили там.

В "Спутниксе" также рассказали, что по итогам запуска ракеты-носителя с Восточного удалось успешно расширить группировку SITRO-AIS, которая является сегментом отечественной спутниковой автоматической идентификационной системы (АИС). Группировку пополнили спутники формата CubeSat 3U для трекинга морских судов, в том числе на Северном морском пути. "На орбиту также были отправлены аппараты SITRO-TD для отработки технологии спутникового Интернета вещей", - добавили там.

Ракета "Союз-2.1б" стартовала с площадки 1С космодрома Восточный в 16:18 мск. Она вывела на опорную орбиту разгонный блок "Фрегат" с аппаратами "Аист-2Т" №1 и №2, а также 50 попутными спутниками. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Кувейт
ОАЭ
Россия
Проекты
ИТ
Союз-2 РН
