Посол Кумар: проект КР BrahMos вызывает интерес у многих стран мира

381
0
0
Сборка ракет на заводе индийско-российской компании BrahMos Aerospace в Индии
Источник изображения: © Евгений Пахомов/ ТАСС

ЦАМТО, 29 декабря. Проект российско-индийской КР BrahMos вызывает интерес у многих стран мира, заявил в интервью "РИА Новости" посол Индии в России Винай Кумар.

"Хорошо известно, что две страны расширили свое сотрудничество в области обороны: от закупок оборудования до создания совместных предприятий, совместного производства, и, я бы даже сказал, совместного проектирования. Проект ракет BrahMos – хороший пример совместного проектирования и производства крылатых ракет, который сегодня вызывает интерес многих стран за пределами Индии и России", – сказал дипломат.

BrahMos Aerospace – совместное российско-индийское предприятие, оно производит сверхзвуковые крылатые ракеты, которые можно запускать с подводных лодок, кораблей, самолетов или с наземных платформ. Предприятие было создано в 1998 году и названо в честь рек Брахмапутра и Москва. Российскую сторону в совместном предприятии представляет "НПО машиностроения".

Новый производственный комплекс Brahmos в Лакхнау был открыт в мае этого года. Он располагает всеми современными возможностями для комплексной сборки, испытаний и окончательной проверки качества ракет. Ожидается, что новый завод будет производить от 80 до 100 ракет BrahMos в год, отмечает агентство.

  В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Продукция
PJ-10 Brahmos
Компании
BrahMos Aerospace
НПО машиностроения
