Риск самосбывающихся пророчеств: какие угрозы видит российский сенатор

Источник изображения: © Artur Widak/ Anadolu Agency via Getty Images

Константин Косачев — о том, что год грядущий нам готовит

Есть все основания полагать, что основная угроза для России — и не только — будет и далее исходить из глобальной "коалиции желающих" войны, в которую входят самые разные силы и с разной мотивацией.

Откуда исходит угроза миру

Это и европейские леволиберальные силы — среди которых лидеры европейских стран, хоть и имеющие катастрофически низкую поддержку у населения (в пределах 15%) из-за провалов во внешней политике, экономике и социальной сфере. В этих же рядах и американский "дип стейт" (deep state, "глубинное государство"), к которому примыкают воинствующие неоконы из окружения самого Дональда Трампа. И жертвы запредельной морализации украинского конфликта — в том числе общественники, деятели искусства, искренне считающие себя "на правильной стороне истории", а Россию — абсолютным злом, которое нужно распять для победы добра, свободы и демократии на свой лад.

Эти "полезные идиоты", возможно, — самые опасные из всех. Ведь то, что для циничных мастеров, например, в Лондоне — лишь часть вековой "Большой игры", для одержимых "праведников" и прочих европейских моралистов — дело принципа и извращенной чести. Я знаком со многими из нынешних европейских "ястребов", сегодня остается только удивляться, как эти умные люди абсолютно искренне повторяют пропагандистский бред. Саранча — это не безобидные кузнечики, они имеют свойство собираться в огромные стаи, пожирающие все на своем пути. Примерно такое впечатление у меня сегодня вызывают высказывания множества европейских политиков. Вспоминая времена гитлеровской Германии, мы порой забываем, что фашистские или околофашистские режимы доминировали тогда в целом ряде крупных стран Европы, и опирались они порой на искреннюю поддержку населения.  

В эти дни особенно понимаешь, что Европа не случайно была очагом двух мировых войн. Морализаторство, милитаризация и маниакальность: эти "МММ" сегодня — три составляющие очередного европейского ража. Тамошние элиты чувствуют, что их время уходит, и считают, что только громкая победа (или то, что можно за нее выдать) сохранит Европу в качестве мирового игрока, а по факту — спасет нынешних политиков, которые довели ситуацию до полу- или предвоенной. 

Впрочем, сегодня отличия от ситуации в ХХ веке все же есть — и это вселяет оптимизм. Ведь войны зарождались именно в европейской части материка потому, что там веками были сосредоточены основные ресурсы, большая часть ВВП планеты, за что, по сути, и бились великие державы прошлого.  

Теперь же ресурсы сосредоточены в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), в котором, я убежден, и будут происходить ключевые события столетия. Биться за Европу может лишь тот, кто захочет содержать этот дорогостоящий и убыточный "собес". Даже украинцы, все еще по инерции воюющие за место "в Европе", все чаще высмеивают своих трусливо-агрессивных кумиров. Можно себе представить, что начнется, когда те после заключения мирного договора не дадут Украине обещанные "золотые горы" (а к этому все идет). Думаю, вместо нынешнего слепого поклонения Европа получит искреннее презрение после прозрения.

Америка Трампа ставит на то, что и в Европе все же придут к власти трезвомыслящие политики. Однако, во-первых, это больше важно именно идейным представителям MAGA в окружении нынешнего американского лидера. Во-вторых, очевидно, что если в Европе произойдет такая перемена — у власти окажутся политики, действующие в интересах своих стран, как в Венгрии или Словакии, — то вполне может произойти возврат к активным экономическим связям с Россией. А это вновь способно сделать ЕС конкурентом США, экономической силой. А Америке нужно, чтобы Европа оставалась слабой, зависимой от Вашингтона и напуганной Россией.

Европе же, в свою очередь, важно продолжать удерживать США на континенте, чтобы не оставаться наедине с РФ, которую по собственной воле (а точнее — глупости) представляют своим врагом. Расчет идет на американский "зонтик" безопасности. Сейчас США заставляют платить за него — Европа к этому готова (с некоторыми но), однако также она стремительно ремилитаризируется.

Конечно, о неминуемости войны с Россией говорится для собственного населения, которое вынуждают затянуть пояса ради безумных трат на военные бюджеты и спонсирование Украины. Но риск выхода в режим самосбывающихся пророчеств от этого не становится меньше. Особенно на фоне запредельной морализации всей ситуации: дескать, пока есть "абсолютное зло" рядом с Европой, она никогда не может быть спокойна.

Запад в качестве гарантии мира видит исключительно неспособность России ответить на угрозу — то есть военную и экономическую слабость. Цель — не устранить угрозу, а, наоборот, сохранить и увеличить ее и при этом гарантировать уже нашу неспособность на нее реагировать. В этом и есть ключевая проблема выхода из кризиса, украинского, европейского, мирового…

РФ видит его в обеспечении равной и неделимой безопасности для всех. Но Запад и с его подачи Украина к этому не готовы. Они могут существовать только в режиме, когда их боятся. Так Россия должна подчиняться и уступать в своих интересах. Тогда мы увидим — неограниченное расширение НАТО, полностью подконтрольные якобы универсальные структуры (вроде Совета Европы или ОБСЕ), управляемые условия торговли и т.п.

Именно эта логика привела к конфликту в Европе — кстати, отнюдь не первому после окончания Второй мировой войны, вопреки утверждениям европейцев. Именно эта логика может привести и к его бесконтрольному расширению.  

Потенциальные точки противостояния

Стратегический характер противостояния не дает оснований предполагать, что даже в случае достижения мира на Украине наши оппоненты "уймутся".

Контуры будущего давления на Россию просматриваются, например, по-прежнему в Причерноморье, где ЕС и Британии было так важно любой ценой сохранить, в частности, контроль над Одессой и Николаевом. С помощью откровенных махинаций удалось победить на выборах в Румынии и Молдавии, удержать в качестве союзника Турцию, разогнать антироссийские настроения в Болгарии, на Балканах.

Второй очаг напряженности также очевиден: Балтика. Втягивание Швеции и Финляндии в НАТО — не следствие украинских событий, а самостоятельная цель, для которой и нужна раздутая "российская угроза". Стремление к превращению Балтики во "внутреннее море НАТО", все более открытые угрозы Калининграду, вооружение Польши и стран Балтии, атаки на танкеры и т.п. — все это ступени подготовки к эскалации противостояния в регионе.

Кроме того, в рамках стратегии "обжима" России нельзя не заметить и усиление активности США, ЕС и Турции на Кавказе, энергичное вмешательство в армяно-азербайджанский конфликт, стремление к контролю над Зангезурским коридором и вытеснению РФ из ее южного "подбрюшья".  

Проникновение идет и дальше — в страны Центральной Азии. Там также под видом содействия многовекторности в политике этих стран будут продавливать отдаление от России и интеграционных структур с ее участием.

Конечно же, эти действия направлены не только против РФ, но и против интересов других важных игроков — Китая, Ирана. Тем важнее сохранять площадки для решения проблем самих стран региона.

Среди этого цель №1 на ближайшие десятилетия — Арктика с ее огромными ресурсными запасами, транспортным коридором и стратегическим значением практически для всех основных мировых игроков. Ключевая роль России на Севере — большой раздражитель, и с этим тоже хотят "разобраться", используя тот же украинский конфликт, как и иные конфликтные точки по границам страны.

Что касается других потенциальных очагов напряженности на планете: Россия может и не быть непосредственно в них вовлечена, но так или иначе может ощутить последствия. "Под шумок" украинского конфликта могут оказаться под угрозой партнеры и союзники России, как это уже было продемонстрировано в Сирии и Иране, а сегодня происходит с Венесуэлой. Снова может вспыхнуть и конфликт на Ближнем Востоке, нагнетают обстановку и на Дальнем Востоке — постепенно, но заметно просыпается дух милитаризма в Японии.

"Заинтересованные лица" и инструменты

У нынешнего конфликта есть несколько контуров. И российско-украинский перестал быть ключевым после срыва стамбульских договоренностей из-за вмешательства Британии, а также при активной поддержке Киева всей "партией войны" в Европе.

Все эти санкции против российских танкеров, удары по НПЗ и иным объектам энергетики, производства и экспорта в нефтегазовом секторе, давление на торговых партнеров — скорее не следствие, а цель "украинской кампании" Запада против России. Итогом которой должно стать выдавливание РФ с мировых рынков и снижение ее роли как энергетической державы, а если брать шире — то вообще как глобального игрока сразу на многих площадках и в различных сферах, где она традиционно играла стабилизирующую и конструктивную роль. Запад не устраивает стабильность в важных регионах, будь то Ближний или Дальний Восток, Латинская Америка, Кавказ, Африка… Везде он провоцирует кризисы, чтобы выступить их "модератором" в своих же интересах. А мирное развитие регионов собственными усилиями, без навязчивых посредников и в своих интересах не отвечает интересам Запада, снижает его роль и подрывает однополярное мироустройство.

Но и поэтому же Украина как предлог для открытой экономической, политической, информационной и прокси-военной агрессии против России все же будет важна еще долго.

Мы имеем дело с глобальной стратегией, а не с отдельной военной операцией, и потому здесь крайне важны запас прочности и эффективность нашей экономики, сохранение и развитие связей с партнерами, дипломатическая активность по формированию инструментов защиты от всех механизмов давления со стороны Запада. Да, это непросто, но после того, как Запад пошел ва-банк и вскрыл буквально все рычаги своего однополярного доминирования, далеко не одной России захотелось иметь возможности защиты от такого диктата.

При всем этом нельзя недооценивать и внутриукраинские факторы. Даже после заключения мирного соглашения (на любых условиях) какая-нибудь несогласная с центром и одержимая реваншизмом военизированная группировка (коих на Украине немало) легко может пойти на нарушение условий соглашения, на военные провокации и теракты против России. Причем вполне возможно, что сделают это с подачи извне.

Механизмы контроля мирного соглашения в этом случае могут сработать примерно так, как это произошло в августе 2008 года, когда Михаил Саакашвили пошел на военную авантюру против Цхинвала и российских миротворцев. Очень хорошо помню первый день — 8 августа, когда я пытался дозвониться до знакомых политиков в Европе, до депутатов ПАСЕ, и никто не отвечал на звонки, хотя в другие дни проблем с этим не было. А западные СМИ, которые в иных ситуациях чуть ли не заранее присутствуют на месте якобы российских атак на некие гражданские объекты на той же Украине, тогда целые сутки молчали и вообще предусмотрительно самоустранились из зоны боевых действий. "Проснулись", как только последовал военный ответ со стороны РФ.

Этот ответ на атаку Саакашвили превратили в "российскую военную агрессию". Кто гарантирует, что такое не повторится и на этот раз? Разумеется, никакие гарантии безопасности со стороны Запада не помогут: там говорят о гарантиях безопасности Украине, а не Украины.

Здесь вполне способны пересечься два интереса. Один внутриукраинский, когда будет важно втянуть Запад в прямой военный конфликт с Россией (как и сейчас), для чего и сгодятся военные провокации. А также заинтересованность западной "партии войны" в перманентном вовлечении РФ в военное противостояние с кем угодно, лишь бы сохранять свое давление на нее бесконечно долго. Поэтому их прямой интерес — вечные гарантии опасности Украины для России.   

Украинский конфликт как поле противостояния

Основные договоренности не должны достигаться с зависимым на 100% руководством Украины (которое будет таким еще долго, при любых результатах потенциальных выборов) — оно ничего не решает. Поэтому так важно продвижение переговоров при активной роли администрации Трампа, и прежде всего — нейтрализация всех "мин", которые европейцы и Киев раз за разом закладывают в любые планы, прикрывая заведомо неприемлемые для России пункты десятками менее значимых.

Также важно понимать, что украинское руководство не рассматривает всерьез возможность военной победы над Россией, а потому делает ставку на террор. Ему важнее медийный эффект, что в полной мере соответствует логике классических террористов: устрашение важнее прямого ущерба. Это позволяет поддерживать военную истерию и неоправданный оптимизм в украинском обществе, на которых все еще держится киевский режим. В итоге руководство страны объявляет себя заложником завышенных ожиданий общества, само же загоняя эти ожидания в нереалистичное русло.

2026 год надежд

Однако, повторюсь, позиции и действия Украины не являются решающими для выхода из кризиса. В этом плане предстоящий год, на мой взгляд, будет решающим. Если "партия мира" — с Россией, ее союзниками и партнерами во всем мире, конструктивными силами в США и в Европе — сможет деактивировать деструктивную линию все еще весьма влиятельной "партии войны", то выход на взаимоприемлемые решения может оказаться довольно быстрым и простым.  

Но сохранение у власти европейских "ястребов", усиление военной истерии, а также итоги промежуточных выборов в США в 2026 году — все это может стать негативными факторами, которые затянут выход из кризиса.

Будем оставаться оптимистами и верить в лучшее. Но — деятельными оптимистами. То есть делать все возможное и зависящее от нас для того, чтобы 2026 год стал годом перелома к миру.

Константин Косачев, Сенатор Российской Федерации   

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора. Использование материала допускается при условии соблюдения правил цитирования сайта tass.ru

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
