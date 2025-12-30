Ракета класса «поверхность-поверхность» CJ-10/10A НОАК.

Ракета класса «поверхность-поверхность» с индексом CJ-10/10A разработана сотрудниками 31-ого научно-исследовательского отдела 3-его Научно-исследовательского института Китайской аэрокосмической научно-промышленной корпорации (далее КАНПК) в качестве замены устаревшим дозвуковым противокорабельным ракетам (ПКР) типа YJ-62.

Стоимость одной ракеты оценивается в 1 300 000 долл. США – один из самых дешевых образцов ракетного вооружения китайского производства. Сборочные возможности трех заводов и шести научно-исследовательских отделов КАНПК позволяют выпускать до 100 ракет CJ-10/10A в год.

Пуск ракеты типа «поверхность-поверхность» CJ-10/10A

Согласно полученным сведениям, ракета класса «поверхность-поверхность» CJ-10/10A поступила в опытно-войсковую эксплуатацию в подразделения Ракетных Войск НОАК в 2004 году.

Принята на вооружение бригад расположенных в провинциях Хунань и Юньнань, Гуанси-чжуанском автономном районе в августе 2008 года. Вероятно еще одна бригада, дислоцированная в северо-восточных провинциях КНР, также имеет на вооружении данные ракеты.

С учетом того, что в бригаде находится 12 (по другим данным 16) мобильных пусковых установок (по 3 ракеты на каждой), то на складах Ракетных Войск НОАК находится около 350 ракет данной модели. В качестве шасси мобильных ПУ используется автомобиль марки WS2400 с колесной формулой 8х8.

Мобильная ПУ ракет CJ-10/10A

Известно, что в береговые ракетные подразделения ВМС НОАК ракета CJ-10/10A поставляется под обозначением DH-10A. Адаптация данной ракеты для вертикальных пусковых установок надводных кораблей проводилась в период с 2008 по 2012 годы с привлечением опытового судна 892 «Хуа Ло Гэн».

Данная ракета имеет длину 8,3 м, диаметр корпуса достигает 0,68 м. Стартовая масса ракеты составляет 2500 кг. Ракета оснащена твердотопливным реактивным ускорителем для придания начальной скорости 0,8 МАХ.

В последующем на протяжении маршрута бортовая система автоматического пилотирования варьирует скорость ракеты в диапазоне от 0,65 до 0.72 МАХ, что стало воможным благодаря применению вязкого гелеобразного топлива (масса топлива 650 кг) для турбовентиляторного двигателя модели WS-500 (масса двигателя 65 кг, воздухозаборник распложен на верхней плоскости ракеты).

На основном участке полета навигация ракеты осуществляется благодаря инерциальному модулю, приемнику сигнала системы глобального позиционирования Beidou 2-ого поколения и системы TERCOM. Ракета осуществлять полет в режиме огибания рельефа местности – высота не более 30 м над поверхностью. В горной местности ракета выполняет полет на высоте 150 м над самой высокой точкой на участке траектории.

Такое сочетание электронных компонентов обеспечивает достаточно высокую точность ориентации в пространстве – отклонение по курсу составляет не более 20 м. На конечном участке траектории включается инфракрасная тепловизионная система наведения, которая обеспечивает высокую точность поражения цели – КВО 3 м.

Ракеты класса «поверхность-поверхность» CJ-10/10A могут оснащаться специальной боевой частью (мощность в тротиловом эквиваленте 100 кТ). Масса СБЧ составляет 450 (500) кг. В зависимости от задачи/типа цели может применяться БЧ фугасного, кассетного или бетонобойного типа (масса 350 кг). В завимости от массы/типа БЧ дальность стрельбы ракеты варьируется от 1500 до 1800 км.

Процесс перезаядки мобильной пусковой установки в ангаре.

(Используется кран-манипулятор для снятия и установки транспортно-пускового контейнера, которые доставляют на грузовых автомобилях)

Вид транспортно-пускового контейнера

Благодаря раздельной зарядке отдельными транспортно-пусковыми контейнерами одна ПУ может нести ракеты, как со специальными, так и с конвенциональными БЧ. Для проведения процедуры перезарядки необходима бетонированная площадка, обеспечивающая стабильность пусковой установки, транспортной машины и кран-манипулятора.

Для повышени боевой усточивости батарей и дивизионов, на вооружении которых находятся ракеты CJ-10/10A, на маршрутах боевого патрулирования предусмотрены замаскированные запасные ангары, в которых на постоянной основе хранится минимальный запас ракет из расчета по 3 боеприпаса на каждую ПУ.

Ф5. Внешний вид ракеты класса «воздух-поверхность» KD-20/CJ-20 (маркировка K/AKD-20 (GP)

На основе ракеты CJ-10 была разработана модификация для комплектования дальних бомбардировщиков H-6K, которой было присвоено обозначение KD-20/CJ-20. Благодаря пуску с летательного аппарата максимальная дальность стрельбы данной ракеты составляет 2500 км. Один бомбардировщик Н-6К может нести не более 4 таких ракет.

Источник: китайские специализированные издания