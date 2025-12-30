Минобороны Испании заключило контракт на закупку самолетов ВТА C-295

ЦАМТО, 29 декабря. Минобороны Испании заключило с Airbus Defence and Space контракт на поставку 18 самолетов военно-транспортной авиации C-295 в рамках программы Air Mobility Training Technologies.

С учетом данного заказа, к моменту завершения поставок в 2032 году ВС Испании будут эксплуатировать парк из 46 самолетов C-295 в транспортной, патрульной и разведывательной конфигурациях.

Airbus Defence and Space объявила о контракте 23 декабря, отметив, что новые C-295 заменят состоящие на вооружении CN-235 и C-212.

Как заявил глава подразделения Air Power компании Airbus DS Жан-Брис Дюмон, заказ подтверждает приверженность Испании покупке самолетов C-295, укрепляя национальную стратегическую автономию и суверенитет, а также способствуя развитию авиационной промышленности страны.

Как заявлено, для удовлетворения специфических требований Воздушно-космических сил Испании соглашение предусматривает поставку самолетов двумя партиями.

Первая партия C-295 будет предназначена для обучения пилотов, перевозки пассажиров, десанта и грузов в училище военно-транспортной авиации на авиабазе Матакан (Саламанка). В настоящее время эти задачи выполняются самолетами CN-235. Первый новый C-295 будет поставлен в 2026 году, а последний – в 2028 году.

Вторая партия C-295 будет использоваться для доставки и десантирования войск и грузов. Поставки запланированы на период с 2030 по 2032 год. В настоящее время эти задачи выполняются в воздушно-десантном училище на авиабазе Алькантарилья (Мурсия) с использованием самолетов C-212.

Соглашение включает поставку современной системы наземной подготовки, разработанной в соответствии с потребностями заказчика для максимальной эффективности обучения. Система включает несколько авиационных тренажеров, систему компьютерного обучения и программное обеспечение для управления обучением в училище военно-транспортной авиации в Саламанке и воздушно-десантном училище в Мурсии.

Контракт также включает поддержку парка самолетов C-295 в училище военно-транспортной авиации, включая техническое обслуживание, управление учебным центром и поставкой необходимых материалов до декабря 2032 года.

Закупка является частью более масштабного пятилетнего плана, направленного на модернизацию парка самолетов и вертолетов вооруженных сил, который был одобрен испанским правительством в сентябре. Как предполагается, на реализацию шести крупных проектов в период с 2025 по 2030 гг. с Airbus будут направлены 3,68 млрд. евро (4,33 млрд. долл.).

На текущий момент Airbus Defence and Space получила заказы на поставку 329 ед. C-295 из 38 стран. Самолет обеспечивает перевозку 70 военнослужащих или 50 человек десанта, взлет и посадку на неподготовленных взлетно-посадочных полосах, десантирование грузов и десанта, а также медицинскую эвакуацию.