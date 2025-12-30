Глава ЦБСТ Безруков: знаем, как защитить небо России от украинских дронов

Председатель правления АНО "Центр беспилотных систем и технологий" Андрей Безруков в интервью ТАСС рассказал о стремительном росте российского рынка частных военных технологий в 2025 году, поделился деталями проекта о комплексной защите Курской области от воздушной террористической угрозы, а также ответил на вопрос, ожидать ли роевого применения дронов в ближайшем будущем.

— Российский рынок новых оборонных технологий продолжает развиваться бурными темпами. Какие ключевые изменения вы бы обозначили по итогам 2025 года?

— Неизменной остается главная черта этого рынка: предприниматели, которые работают в этой сфере, ставят вопросы патриотизма и вопросы достижения конкретных результатов в интересах страны гораздо выше, чем вопросы собственной выгоды. Наверное, это уникальная на сегодняшний день сфера бизнеса. Что касается изменений, рынок стал более зрелым. Ему всего несколько лет, и мы начинали действительно с гаражей, как это называлось, или народного ОПК. Сейчас же это вполне крепко стоящие на ногах технологические компании, которые занимаются высокотехнологичными разработками мирового уровня.

ЦБСТ за 2025 год удвоился. На сегодняшний день мы оказываем поддержку более чем 400 компаниям. Мы добились очень серьезных результатов в оказании мер поддержки и помощи этим организациям. Более 1 млрд рублей компании получили по линии Фонда перспективных исследований (ФПИ) на гранты для проведения технологических разработок. Кроме того, мы сотрудничаем с различными территориальными льготными налоговыми режимами, и несколько десятков компаний имеют налоговые льготы как малые технологические компании. Сумма налогов, которую они сэкономили за прошедший год, составляет более 500 млн рублей.

— По итогам 2024 года рынок частных военных технологий оценивался в 300 млрд рублей, треть из которых пришлось на беспилотные системы. Остаются ли беспилотники лидирующим сегментом?

— Безусловно, беспилотники остались лидирующим сегментом. Более того, в этом сегменте существенно растет доля более дорогих интеллектуальных автономных систем, которые работают самостоятельно без участия человека — это совершенно передовые наши технологии и разработки. С другой стороны, конечно, и объем рынка увеличился, только по беспилотникам я бы оценил его в несколько сотен миллиардов рублей. Мне кажется, рынок существенно подрос в 2025 году. Думаю, мы попытаемся посчитать этот рынок в следующем году. Перед ЦБСТ стоит задача разработки отраслевой стратегии для нашего сегмента во взаимодействии с регуляторами — правительством и профильным министерством. Но, конечно, любая стратегия начинается с оценки рынка, после проведения подсчетов мы сможем дать точные цифры.

— Стали ли более привлекательными для инвесторов перспективы малых технологических компаний в сфере ОПК, двойных и специальных технологий?

— На Западе за прошедший год состоялось более 10 "единорогов" в этой сфере — это 10 и более компаний, капитализация которых превысила $1 млрд. Естественно, сохраняя технологический паритет, мы сохраняем инвестиционный паритет. Поэтому сейчас большое количество компаний, большое количество капитала — ангельского, венчурного, частного — идет в эту сферу. Наверное, сложно пересчитать всех по головам, но мне кажется, что в этом году в разы больше стало инвестиций по сравнению с 2024 годом. У этого рынка есть ключевая особенность — он очень закрытый, поэтому достаточно сложно называть точную статистику.

В начале следующего года мы запускаем совместный фонд с банком ПСБ, который уже анонсировали в этом году. Сейчас в завершающей стадии находится подготовка всех необходимых документов. Целевой объем фонда будет порядка 12 млрд рублей. Думаю, что появление таких публичных институциональных игроков на нашем рынке позволит сделать его чуть более прозрачным.

— Стал ли доступ к возможностям гособоронзаказа для малых компаний более гибким?

— Безусловно, да. Например, несколько десятков наших компаний в этом году имеют объемные и устойчивые контракты с Министерством обороны. Причем, это контракты, реализующиеся по упрощенной схеме, то есть не классический государственный оборонный заказ, а более простые подходы к контрактованию, к оказанию сервисных услуг, поддержки, к ценообразованию, что очень важно.

И объем этих контрактов составляет от 35 млрд рублей для компаний, которые мы поддерживаем. Более того, отдельно стоит упомянуть военно-морской флот — не менее, а может быть и более технологичная область, чем даже сухопутные и воздушно-космические войска. Это надводные дроны, подводная робототехника. Более 30 наших компаний так или иначе работают с российским флотом, 16 из них уже имеют твердые контракты.

— Следует ли, на ваш взгляд, стремиться к полному импортозамещению компонентной базы для беспилотников?

— Это очень сложный вопрос, который перед нами стоял и тогда, когда мы занимались развитием гражданской электроники. Ключевые компоненты этих беспилотников могут быть российскими. У нас есть такие разработки, есть и полетные контроллеры. Также мы вышли на серийное крупномасштабное производство собственных двигателей, аккумуляторов, делаем собственный софт. Некоторые наши компании начали производить отечественные камеры — за исключением сложных матриц, которые в России не производятся. Думаю, что этот вопрос так или иначе решаем в среднесрочной перспективе.

— Как функционирует первый военный маркетплейс?

— Первый военный маркетплейс — роймаркет.рф — находится в статусе пилотного проекта. Маркетплейс запущен, он работает. Пилотные военные части, которые к нему подключены и с которыми мы запускали этот проект, постепенно осуществляют там свои закупки. Мы в ЦБСТ решили с самого начала, что одна из наших ключевых задач — запускать и развивать проекты, которые настолько сложны, что их сложно даже решиться сделать.

Безусловная ценность проекта по созданию первого военного маркетплейса заключается в том, что сейчас мы можем правильно задать вопрос и правильно поставить задачу. Мы изначально не претендовали на то, чтобы этот маркетплейс был всеобъемлющим и всеохватывающим. Скорее хотели сподвигнуть Министерство обороны РФ и всех участников на то, чтобы по-новому взглянуть на возможные пути реализации данных процессов.

— ЦБСТ занимается созданием системы ПВО для Курской области. Какие ваши резиденты задействованы в этом проекте?

— В Курской области ЦБСТ реализует большой проект по комплексной защите региона от воздушной террористической угрозы — это не только система противовоздушной обороны. Мы стали первыми, кто проанализировал ситуацию с беспилотной воздушной угрозой для российских регионов. И теперь можем со всей уверенностью заявить, что знаем, как защитить небо над нашими регионами.

При этом подход, который мы предложили и который сейчас апробируем, заключается в реализации гражданской и военной интеграции. ЦБСТ использует в рамках этой системы все возможные средства обнаружения, то есть все возможные сенсоры — радиолокационные станции, оптические системы, акустические системы, даже сейсмодатчики в некоторых случаях, поэтому это целый комплекс.

Мы также занимаемся развитием систем поражения. При этом основной упор сейчас делаем на системы поражения, работающие без участия человека. В конце декабря ЦБСТ передает, дарит эту систему Курской области, и она начинает официальную боевую эксплуатацию. Мы готовы внедрить эту систему в других регионах России, причем, внедрить под ключ — сразу же с нормативно-правовой обвязкой, всеми решениями и документами, как это нужно сделать в рамках региона.

В том числе, в совокупности с системой обучения тех, кто занимается работой на пунктах управления, работает с софтом, задействован в рамках мобильных огневых групп, а также тех, кто занимается сервисом вместе со всем периметром наших резидентов, которые выгрузятся в регион и осуществят поддержку. Естественно, так как ЦБСТ является некоммерческой организацией, все это делается абсолютно бесплатно.

— Новейшая система уже апробирована в Курской области?

— В Курской области она работает абсолютно в реальных боевых условиях. Более того, в отличие от мирного времени, мы вынуждены эту систему строить сразу же на базе боевой инфраструктуры, реальных целей и реальных устройств. То есть эта система получает боевое крещение буквально в режиме реального времени. Да, апробация показала, что она помогает сбивать цели, есть уже определенное количество сбитых украинских беспилотников. Очень рассчитываю, что в ближайшие месяцы мы кратно нарастим эффективность новой системы.

— Можно ли назвать робототехнические комплексы, турели и другие изделия, которые применяются в ходе работы системы?

— Очень хорошо зарекомендовала себя связка системы "Ступор" — это тактическая радиолокационная станция и специализированный тактический софт, который передает целеуказания о движущейся цели непосредственно дрону, который взлетает и осуществляет кинетическое поражение. Мы использовали несколько типов дронов. Прекрасные результаты у дрона "Скворец ПВО", который мы тестировали и уже получили определенные результаты в российском приграничье.

Также очень хорошо себя зарекомендовали дроны-перехватчики "Архангел". Кроме того, мы работаем с несколькими типами турелей. Не буду называть изделия, но был произведен буквально прорыв. Потому что в отличие от многих решений зарубежных коллег, которые показывают свою эффективность в рамках полигонов, мы решили, что пойдем другим путем и пропустим этап полигонных испытаний. Наш полигон расположен в приграничье России. Все эти устройства применяются реальными боевыми экипажами мобильных огневых групп, и мы получаем достаточно серьезные результаты.

— Видите ли вы перспективы применения лазерных систем для защиты нашего приграничья от дронов?

— Не только видим, но и уже успешно применяем. В периметре ЦБСТ есть несколько компаний, которые занимаются подобными разработками. Поэтому да, перспективы есть. Думаю, что у нас есть все возможности для того, чтобы начать применять лазерные системы против беспилотников в 2026 году.

— Что можно сказать о боевых испытаниях системы мониторинга "Калинка", которая позволяет пеленговать сигналы спутниковых систем связи, включая Starlink?

— В 2025 году было несколько разработок, которые мы публично показывали и анонсировали. Это система пеленга сигнала Starlink "Калинка", быстроходный безэкипажный катер "Катран" и еще несколько систем. Всех их объединяет одна особенность — это мелкосерийная разработка, в рамках которой отрабатывалась та или иная технология. Сейчас эти разработки пошли в серийное производство, они вошли в состав иных решений уже под другими названиями. Проделанная работа дала нам неоценимый технологический опыт, позволивший усовершенствовать технологии и дальше развивать и реализовывать их.

— Какие перспективы у ЦБСТ относительно разработки и применения безэкипажных катеров, надводных и подводных аппаратов?

— Как я уже говорил, у нас отдельная ветка взаимодействия с главкоматом ВМФ. За этот год мы продемонстрировали Военно-морскому флоту несколько десятков компаний. Многие из наших разработчиков уже работают с ВМФ и имеют реальные контракты, и мы планируем, что в следующем году таких контрактов станет значительно больше. Темой "воды" надо заниматься отдельно, она требует специализированных знаний и подключения отдельных специалистов.

Мы думаем о том, чтобы создать центр, который будет заниматься робототехникой именно в этой среде. На продукцию данного класса есть спрос, в том числе за рубежом и не только военный. В частности, остро стоит вопрос защищенности различных добывающих платформ — из толщи вод добывают не только нефть, но и полезные ископаемые, минералы и прочее. Это отдельная индустрия, где очень важны вопросы безопасности. У России есть выдающиеся разработки мирового уровня в этом направлении.

— В свое время применение оптоволоконных изделий в СВО стало мощным технологическим шагом, позволившим обходить средства РЭБ. Работают ли резиденты ЦБСТ над созданием каких-либо альтернативных решений?

— Честно говоря, думаю, что основное решение, позволяющее преодолевать РЭБ — полная автономность дрона, то есть его собственный интеллект, который есть на борту и который позволяет аппарату без связи и без участия человека самому выбирать цель и выполнять боевую задачу. Вот ключевое направление развития преодоления средств РЭБ.

Второе, самое перспективное направление — у нас должна быть связь, которую невозможно заглушить — помехоустойчивая связь и помехоустойчивая навигация. Наши системы постановки помех радиоэлектронной борьбы достигли такого уровня за прошедшие несколько лет, что стало понятно: концепция помехоустойчивой связи и навигации должна претерпеть достаточно серьезные изменения.

— Очень много спекуляций вокруг роевого применения дронов. Какие перспективы в этом направлении?

— Я не думаю, что мы увидим реально работающий рой дронов в ближайшие годы. Считаю, что надо мыслить скорее словосочетанием "боевой порядок", нежели "рой". Это более правильный подход, он больше наполнен смыслом. Но в действительности еще многое предстоит сделать, прежде чем появится такой боевой порядок, который сможет самостоятельно, без участия человека, на фоне всех помех и имеющегося противодействия атаковать или защищаться. Задача непростая.

Екатерина Адамова, Артуш Мкртчян