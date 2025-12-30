Согласится ли Россия на возврат С-400? (Medya Gunlugu, Турция)

Medya Günlüğü: Турция может вернуть России С-400 ради покупки американских F-35

В Кремле опровергли слухи о том, что Анкара вернет российские ЗРК С-400, чтобы получить американские F-35, пишет Medya Günlüğü. Однако военные эксперты уверены, что пересмотр сделки не только окажется юридически возможным, но и вновь сыграет на руку Москве.

Судьба зенитных ракетных систем С-400, которые Турция закупила у России в 2019 году, но так и не использовала, вновь стала предметом споров.

Как сообщило американское информагентство Bloomberg на прошлой неделе, Турция хочет вернуть ракетные комплексы России, чтобы суметь получить истребители F-35 от США. Издание сообщило, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган якобы поднял этот вопрос на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Туркмении 12 декабря.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сразу же опроверг это сообщение, заявив, что вопрос о возвращении С-400 не обсуждался на переговорах двух лидеров.

Другие заявления из Москвы указывают на то, что такое развитие событий может создать проблемы в отношениях между двумя странами. Например, военный эксперт Борис Джерелиевский отметил: "Если Турция вернет ракеты России, ей придется смириться с тем, что отношения между двумя странами уже не будут прежними".

Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы России по обороне Алексей Журавлев сказал: "Мне, к примеру, не известен ни один случай, когда оружие такого рода, как комплексы С-400, возвращалось обратно производителю. Их, конечно, можно погрузить в транспортный самолет и отправить куда угодно, но, во-первых, условия четко оговорены в контракте, и никакого возврата, как в супермаркете, там попросту нет. Во-вторых, ни один мировой лидер в здравом уме никогда не откажется от российских систем противовоздушной обороны, они, без преувеличения, сейчас лучшие на планете".

Главный редактор новостной и аналитической платформы, специализирующейся на оборонной тематике, TurDef Озгюр Экши в интервью DW* Türkçe рассказал о следующих возможных способах избавления от С-400: "Первый — мы можем получить разрешение от России и продать системы другой стране. Второй — продать обратно России или вернуть тем или иным образом. Третий вариант — разобрать на части, демонтировать и показать это всем. Но для демонтажа нам тоже нужно разрешение России. Этот метод потребует вывести ракеты из строя и демонтировать саму радиолокационную станцию, которая важнее ракет".

При обычных условиях Москва едва ли примет просьбу Турции о возвращении системы, поскольку это будет воспринято международной общественностью как перевес в пользу США и, следовательно, потеря престижа России.

Однако, с другой стороны, Россия на самом деле уже давно получила желаемое от продажи С-400 Турции, то есть стране — члену НАТО. Это создало раскол в Североатлантическом альянсе, а также хорошо прорекламировало российские вооружения. Хотя в последнее время отношения между Анкарой и Москвой складываются непросто, с Турцией у России самые близкие отношения из всех участников НАТО. Нетрудно догадаться, что Москве не нравится перспектива возврата ракет. Тем не менее Россия, чтобы не потерять Турцию, может принять запрос на такой возврат на условиях подходящей формулы.

Кроме того, есть и сторонники той точки зрения, что на фоне военного конфликта на Украине, который идет уже четвертый год, Россия в целях укрепления своей противовоздушной обороны может приобрести С-400 у Турции.

Прибыли в Турцию в 2019 году

Вслед за попыткой государственного переворота в Турции 15 июля 2016 года распространились слухи о том, что страна пойдет на изменение своей геополитической ориентации, и встал вопрос о приобретении российских комплексов С-400.

В конце 2017 года Турция подписала контракт с Россией на покупку двух комплектов С-400, который предусматривал опцион на поставку еще одной партии.

Общая стоимость контракта составила 2,5 миллиарда долларов. Сообщалось, что российскому руководству был выплачен авансовый платеж. Министерство обороны Турции объявило, что 12 июля 2019 года в Турцию прибыли первые компоненты системы.

Некоторые считают, что приобретение Турцией С-400 у России было своего рода "платой" за уничтожение российского военного самолета, нарушившего турецкое воздушное пространство в 2015 году.

