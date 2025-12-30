С дальним расчетом: как ведут разведку БПЛА «Мерлин ВР»

Беспилотник может обнаруживать цели, будучи неуязвимым для многих средств ПВО

В войсках всё больше распространяется один из самых крупных и дальних применяемых в ВС РФ беспилотников — «Мерлин ВР», разработанный незадолго до начала спецоперации. Он позволяет выявлять цели в десятках километров за линией фронта и наводить на них артиллерию или авиацию. «Известия» увидели, как проходит работа расчета «Мерлин ВР» 9-й гвардейской бригады 51-й гвардейской армии группировки «Центр» в ДНР.

Как работает расчет беспилотника «Мерлин ВР»

Перед очередным боевым вылетом уже заранее выбрана точка запуска, и в назначенный момент машина с разобранным БПЛА и двумя техниками выходит в заданное место. «Мерлин» с размахом крыльев больше 5 м, естественно, перевозят в разобранном виде, как и мощную катапульту к нему. Всего за полчаса бойцам необходимо собрать сам самолет, провести его проверку, установить катапульту и провести запуск. И сразу после этого уйти в безопасное место на удалении. Работа дальнего разведчика идет несколько часов, и принимать его на посадку будут уже в другом месте.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Источник изображения: iz.ru

Техник с позывным Патриот родом из Северной Осетии, участвовал в боевых действиях в Донбассе еще в 2014–2015 годах, поэтому связан с 9-й бригадой (бывшим 9-м полком Народной милиции ДНР) практически с момента ее образования. Он участвовал в тяжелых боях за Широкино, Заиченко, Саханку и другие знаковые места тогдашнего южного участка фронта. Когда началась специальная военная операция, Патриот оставил свою гражданскую специальность учителя физкультуры и принял решение вернуться в 9-ю бригаду.

— Точки взлета мы постоянно меняем, опасность в том, что вражеские БПЛА тоже залетают сюда, и мы должны скрыть свои места работы. Всегда меняем маршруты, это не очень просто. Надо с хитростью, с умом подходить к этому процессу, — объясняет Патриот.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Источник изображения: iz.ru

Когда он вернулся в родное подразделение, ему предложили пройти курсы техников БПЛА, и после полуторамесячной учебы в 2023 году он заступил на боевое дежурство в составе расчета.

На пункте управления тоже работают двое: командир расчета и оператор полезной нагрузки. Рядом установлены два компьютера, планшеты, джойстики, и сидящие за столом плечом к плечу могли бы напоминать геймеров на турнире, если бы не маскировочная сеть на стенах и массивные пластиковые кейсы под ноутбуками.

— Этот БПЛА, «Мерлин ВР», позволяет вести глубинную разведку, наблюдать за противником на больших расстояниях. Он может преодолевать до 200 км, а камера устроена таким образом, что с высоты 5000 м мы можем смотреть на 15 км вперед, — знакомит нас с «птицей» оператор БПЛА, командир расчета Коп.

«Мерлин» не совсем корректно называть новым беспилотником. Он испытывался в войсках еще в 2021 году, но нынешняя версия прошла несколько модернизаций и отличается от тогдашних образцов, может преодолевать массовую РЭБ врага и поддерживать связь в условиях противодействия.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Источник изображения: iz.ru

В армию Коп пришел добровольцем в 2023 году и сразу попал в беспилотные подразделения. А до этого был участником контртеррористических операций на Северном Кавказе, поэтому уже имел определенный боевой опыт «на земле».

В чем преимущество беспилотника «Мерлин ВР»

При такой рабочей высоте разведывательному БПЛА практически не угрожают средства «малой» ПВО врага — ни пулеметы, ни переносные зенитно-ракетные комплексы не могут дотянуться до него на 5 км. Сравнить его можно с семейством зенитно-ракетных комплексов, которые на базе устаревших ракет класса «воздух – воздух» создают и на Украине, и в Великобритании для ВСУ. Такие машины, получившие общее название «ЗРК-Франкенштейны» — за «сшивание» в конструкции абсолютно разных типов грузовиков, систем управления и вооружения, — не обладают нужной дальностью стрельбы. А мощные системы ПВО враг использует глубоко в тылу, для прикрытия инфраструктуры, и так близко к фронту не подтягивает.

— У нас стоит бортовой комплекс обороны, поэтому малые ударные дроны, которые враг использовал для поражения наших БПЛА, стали меньше угрожать. Есть средства противодействия им. Если на экране мы видим сигнал о приближении вражеского дрона, то включаем защиту, и она благополучно отрабатывает, — рассказывает Коп.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Источник изображения: iz.ru

В боевом пути расчета большое количество скоплений живой силы и техники, пунктов управления, артиллерии и других ценных мишеней. С помощью дальнего разведчика бойцы наводили и корректировали огонь артиллерии и даже вели объективный контроль попадания планирующих авиабомб. Непосредственно комплексом разведывательного оборудования управляет старший оператор с позывным Рыба.

— По опыту уже понимаешь, макет ли перед тобой, живая сила противника или в крайнем случае гражданский человек. Последнее определяется при точной разведке. На моей памяти были случаи, когда при освобождении поселков Первомайское и Карловка мы не могли отличить и задать точную установку, противники ли покидают дома или гражданские люди, огневое воздействие было остановлено, и уже с помощью квадрокоптеров было установлено, что это переодетые солдаты ВСУ, — вспоминает Рыба.

Он начал свой путь в стрелковом полку по мобилизации, в 9-й бригаде с января 2023 года в качестве штурмовика, позднее командиры направили его на курсы операторов БПЛА. Начинал он свои полеты с FPV-дронов, потом прошел обучение и работал на «Суперкаме» и после этого уже освоил «Мерлин».

— Мы прошли боевое слаживание, поработали. Каждый в нашем расчете хорошо понимает товарищей, ладим. Мы как одна семья, одним словом! С 23-го года вместе, друг друга хорошо знаем, и друг без друга не можем уже, как родные люди относимся, — признается Коп.

Дмитрий Астархань