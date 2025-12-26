Войти
Lenta.ru

Российского космонавта допустили к полету на Crew Dragon

212
0
0
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости.

Медики допустили космонавта Федяева к полету на Crew Dragon

Российский космонавт Андрей Федяев был допущен медкомиссией к экспедиции на Международной космической станции (МКС). Полет состоится на американском корабле Crew Dragon, о чем сообщается в Telegram-канале Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина.

Как уточняется, на базе ЦПК прошло заседание главной медицинской комиссии, которая оценила степень готовности российского члена экипажа USCV SpaceX Crew-12 Андрея Федяева к полету на МКС. В составе комиссии значились представители центра, а также Института медико-биологических проблем РАН, ФМБА России, Минобороны и Минздрава.

Заключением комиссии Федяева признали годным к выполнению космического полета. Корабль Crew Dragon должен стартовать не ранее середины февраля 2026 года. Кроме того, медики решили, что космонавт Роскосмоса Сергей Тетерятников годен к подготовке в составе экипажа.

Ранее стало известно, что космонавта Олега Артемьева на Crew Dragon поменяли из-за того, что он сменил работу. В феврале госкорпорация «Роскосмос» сообщала, что летом следующего года на «Союзе МС-29» к МКС отправится американец Анил Менон Самойленко, тогда как в рамках миссии Crew-12 в космос полетит россиянин Артемьев.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
SpaceX
КнААЗ Гагарина
Роскосмос
Проекты
Медицина
МКС
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.12 23:28
  • 0
Что может угрожать СГ РФ & РБ в военно-техническом отношении.
  • 26.12 21:47
  • 12474
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 26.12 20:17
  • 0
Что может угрожать СГ РФ & РБ в военном отношении.
  • 26.12 19:25
  • 0
Комментарий к "Назван российский противовес силам НАТО"
  • 26.12 17:48
  • 0
Вопросы к ""Рубин" разрабатывает стратегическую АПЛ нового поколения"
  • 26.12 16:51
  • 1
Ил-114-300: крылья регионов
  • 26.12 15:52
  • 2
Старт новой ракеты "Союз-5" в рамках проекта "Байтерек" запланирован на декабрь 2025 года - глава "Роскосмоса"
  • 26.12 15:11
  • 83
МС-21 готовится к первому полету
  • 26.12 13:09
  • 1
Путин об ИИ: нельзя допустить появления людей, умеющих только нажимать на кнопки
  • 26.12 03:12
  • 1
Малозаметность Су-57 оценили
  • 25.12 22:57
  • 0
Ответ на "Трамп объявил о планах строительства для ВМС США "линейных кораблей" BBG(X)"
  • 25.12 18:54
  • 1
Использование ИИ в политике сравнили с электричеством
  • 25.12 13:18
  • 4
В России собрались использовать для перевозки пассажиров дирижабли
  • 25.12 10:46
  • 1
Трамп объявил о планах строительства для ВМС США "линейных кораблей" BBG(X)
  • 25.12 07:16
  • 0
Комментарий к "Болезненные истины (Die Welt, Германия)", и "Известен новый лидер Европы? Запад должен осознать неотвратимость ядерной эскалации"