В Италии создан робот-гусеница: военные рассматривают как вариант ползучей мины

Источник изображения: topwar.ru

В Италии разработан очередной вариант наземного дрона. Отличается он способностью к высокой проходимости и буквально «пролезаемости».

Речь идёт о роботизированной гусенице Porcaspino от инженеров университета Генуи.

«Официальной» целью разработки является создание роботизированной системы, которая способна проверять труднодоступные пространства, включая достаточно узкие щели и коридоры. Такая робогусеница может оказаться крайне полезной, например, для работы под завалами или при обслуживании механизмов, привычный доступ к которым затруднён.

Конструкционно Porcaspino оснащена многочисленными специальными шипами, которые позволяют ей наладить сцепление практически с любой поверхностью. Также роботизированная «сороконожка» не боится заваливания набок. Её конструкция позволяет оперативно вернуться в положение, позволяющее ей активно двигаться.

Скорость передвижения такого наземного дрона может достигать нескольких десятков километров в час. Естественно, это на открытой местности. В тех же завалах скорость, по понятным причинам, будет значительно ниже, но в этом случае скорость точно не главное.

Такая робогусеница уже привлекает внимание не только спасателей, горных инженеров, но и военных экспертов. Один из обсуждаемых вариантов - возможность применения такого наземного робота в качестве «ползучей» мины. Другими словами, достаточно нашпиговать дрон взрывчатым веществом, добавив детонатор, и роботизированная «скороконожка» действительно может превратиться в самодвижущуюся мину, способную проникать внутрь зданий, сооружений и блиндажей с засевшим там противником.