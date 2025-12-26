Глеб Лозино-Лозинский: Он связал Землю, Небо и Космос!

Глеб Лозино-Лозинский. Источник: Валерий Агеев

25 декабря этого года исполнилось 116 лет со дня рождения доктора технических наук, профессора, Героя Социалистического Труда, лауреата Ленинской и Государственных премий, «патриарха» отечественной авиационно-космической техники Глеба Евгеньевича Лозино-Лозинского, который внес огромный вклад в развитие реактивной авиации, создание силовых установок для высокоскоростных самолетов, в разработку и создание крылатых космических летательных аппаратов и авиационно-космических систем.

Трудно переоценить вклад Глеба Евгеньевича в создание высокоскоростных самолетов, однако во всем мире он известен прежде всего как главный конструктор крылатых космических летательных аппаратов и авиационно-космических систем. Его не случайно называли «патриарх крылатого космоса». Именно эти системы стали его лебединой песней.

«Спиралью» в космос!

В каждой отрасли были и есть свои перспективные прорывные идеи. Одной из них на стыке авиации и космоса стало создание аэрокосмического истребителя бомбардировщика «Спираль».

Источник: Валерий Агеев

Практические работы по крылатой космонавтике в начале 1965 года были поручены ОКБ А.И. Микояна, где их возглавил Г.Е. Лозино-Лозинский (главный конструктор темы с июня 1966 года). По теме «Спираль» создавалась двухступенчатая авиационно-космическая система, состоящая из гиперзвукового самолета-разгонщика и орбитального самолета с ракетным ускорителем.

По всем параметрам система «Спираль» превосходила американского конкурента Dyna Soar. Вот что говорил бывший министра авиационной промышленности И.С. Силаев:

- Меня поразили глубина, сложность и дерзость замысла Лозино-Лозинского. Думаю, что «Спираль» – это проект, который лет на пятьдесят, по крайней мере, опередил свое время.

Однако этот проект не получил должного продолжения. Как вспоминал сам Глеб Евгеньевич, его остановил волевым решением маршал А. Гречко, заявив, что «нужно заниматься делом, а не фантастикой».

«Буранный» полустанок

Так что пришло на место «Спирали»? Пришел «Буран», крылатый космический самолет. 23 февраля 1976 года министром авиационной промышленности (МАП) СССР П.В.Дементьевым был подписан приказ об организации научно-производственного объединения «Молния» – уникального аэрокосмического предприятия. Именно этому НПО было поручено создание планера многоразового орбитального корабля (ОК) «Буран», части его бортовых систем, а также обеспечение полета при спуске с высоты 100 км.

Источник: Валерий Агеев

В состав НПО «Молния» вошли два конструкторских бюро: КБ «Буревестник» (главный конструктор А.В. Потопалов) и КБ «Молния» (главный конструктор М.Р. Бисноват). В объединение был включен также Экспериментальный машиностроительный завод (генеральный конструктор В.М. Мясищев), расположенный в городе Жуковском. В цехах Тушинского машиностроительного завода производилась сборка опытных образцов и их испытания.

Назначение Глеба Евгеньевича Лозино-Лозинского генеральным директором и главным конструктором НПО «Молния» было логичным шагом. Он был уже известен как опытный руководитель, главный конструктор авиационнокосмической системы «Спираль». Большую роль сыграл и его опыт работ по высокоскоростным истребителям.

В середине 70-х годов в США работы по системе Space Shuttle уже шли полным ходом, и система «Энергия-Буран» должна была обеспечить паритет в этой области. Несмотря на то что у нас имелась информация об американских работах, о копировании не могло быть и речи.

Две космические транспортные системы различались уже по своей концепции: маршевые кислородно-водородные двигатели второй ступени нашей системы размещались не на орбитальном корабле, а на центральном блоке ракеты-носителя (РН). В этом случае двигатели повторно не применяются, но обеспечивается возможность выведения с помощью РН «Энергия» сверхтяжелых полезных грузов массой до 100 т. Таким образом, «Буран» отличался от космического корабля системы Space Shuttle своей хвостовой частью и положением центра масс. Кроме того, «Буран» изготавливался на отечественной элементной и технологической базе, что отразилось на его конструктивных особенностях и весовых характеристиках.

В реализации программы «Энергия – Буран» принимало участие 70 министерств и ведомств и 1286 предприятий СССР (более 1 млн. человек). И уже 15 ноября 1988 года «Буран» совершил свой первый и единственный космический полёт. Однако по ряду причин программа «Энергия-Буран» была закрыта.

К ее закрытию приложил злой гений Советского Союза Михаил Горбачев. Как утверждают очевидцы, он рассуждал, видимо, так: американцы пообещали СОИ не разворачивать, так зачем СССР противодействие СОИ виде «Бурана»? А официально проект «Бурана» прикрыл в 1993 году уже Б.Ельцин.

Забвению не подлежит

Тем не менее, оба проекта и «Спираль», и «Буран» стали революционными и для СССР, и для всего мира. А генеральным конструктором этих проектов был Глеб Лозино-Лозинский. Он скончался в 5 часов вечера 28 ноября 2001 года и был похоронен на Донском кладбище.

Источник: Валерий Агеев

На Новодевичьем для этого выдающего человека не нашлось места. И сегодня многие люди уже не знают, кем он был для СССР, России и планеты Земля. Однако и в нашей стране нашлись люди, которые не забыли его имя.

В апреле 2024 года ветераны НПО «Молния», «Тушинского машиностроительного завода», «ММП им.В.В. Чернышева» обратились в правительство Российской Федерации и Москвы, в Министерство промышленности и торговли РФ, в Госкорпорацию «Ростехнологии», в АО «Госкорпорация «Тактическое ракетное вооружение», в Госкорпорацию «Роскосмос» с предложениями о создании на базе Промплощадки №42 «Тушино» инновационного научно-технологического образовательного Центра (объединения) многоразовых (аэро) космических систем и присвоить ему имя Г.Е. Лозино-Лозинского, выдающего деятеля науки и техники.

К сожалению, до сих пор внятных ответов из всех этих ведомств не поступило. А ведь совершенно скоро в феврале 2026 г исполнится 50 лет со дня создания НПО «Молния», которым на протяжении многих лет руководил этот выдающийся человек, конструктор и организатор. Увековечение имени Г.Е. Лозино-Лозинского послужило бы популяризации возрождения авиационно-космических систем не только в России, но и во всем мире.

Валерий Агеев