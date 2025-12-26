Агродроны Ростеха «Феникс» и «Дрофа» получили сертификаты Росавиации

Войти
Устройства предназначены для визуального и инструментального мониторинга территорий, а также для распыления жидких удобрений

Холдинг «Росэл» Госкорпорации Ростех получил сертификаты Росавиации на три типа беспилотных авиационных систем (БАС) сельскохозяйственного назначения — «Феникс-Э», «Феникс-ДГ» и «Дрофа-С». Документы подтверждают летно-технические характеристики дронов, а также надежность их систем и агрегатов. Изделия созданы из отечественных комплектующих и включены в реестр российской промышленной продукции.

«Феникс-Э» с электрической силовой установкой и «Феникс-ДГ» с гибридной — беспилотники самолетного типа с вертикальным взлетом и посадкой. Устройства предназначены, в первую очередь, для визуального и инструментального мониторинга территорий. «Дрофа-С» выполнена по мультироторной схеме с электрическими двигателями. Изделие может применяться для распыления жидких удобрений.

Дроны оснащены отечественной системой автоматического пилотирования и навигации, которая позволяет выполнять полеты в автоматическом режиме, но с возможностью перехода на ручное управление. Связь между БАС и наземной станцией защищена от внешних воздействий и помех, а также дублируется резервными каналами.

«В ходе сертификационных испытаний новых агродронов были выполнены расчеты прочностных характеристик и анализ отказобезопасности. Также изделия прошли наземные и летные тесты. Более 1000 часов налета, из них 200 часов зачетных испытаний. В результате мы получили три сертификата типа на беспилотные авиационные системы. Сертификация Росавиацией и включение этих изделий в реестр российской промышленной продукции открывают широкие перспективы выхода на российский рынок. Отечественные разработки позволят импортозаместить иностранные аналоги», — сказали в «Росэле».

В июне 2025 года предприятие «Росэла», производящее агродроны, было включено в список разработчиков БАС, одобренных Росавиацией. Такой статус дает право на создание беспилотных систем гражданского назначения, в том числе на строительство опытных образцов и проведение сертифицированных испытаний.

