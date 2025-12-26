Ил-114-300: крылья регионов

Об истории создания, особенностях и перспективах нового российского регионального самолета

В декабре 2020 года состоялся первый полет нового пассажирского регионального турбовинтового самолета Ил-114-300. Сегодня он находится на завершающей стадии сертификационных испытаний. Новый «Ил» полностью состоит из отечественных комплектующих, большинство из которых разработано и производится предприятиями Ростеха. Самолет позволит заменить в региональных авиакомпаниях устаревшие машины Ан-24 и составит конкуренцию иностранным самолетам подобного класса.

Между тем Ил-114-300 — авиалайнер с долгой и сложной судьбой, в которой, как в зеркале, отразились перемены последних десятилетий в жизни страны.

Об истории создания, особенностях и перспективах нового российского регионального самолета читайте в нашем материале.

Рожденный в СССР

К началу 1980-х в региональной пассажирской авиации Советского Союза сложилась следующая ситуация: самолеты типа Ан-24, составлявшие основу авиации местных авиалиний, стали морально устаревать. Для их замены в 1982 году ОКБ имени С. В. Ильюшина предложило целый ряд проектов, одним из которых был Ил-114, являвшийся на тот момент наиболее проработанным из представленных.

Новый «Ил» предназначался для работы на местных авиалиниях, в том числе в регионах со слабой аэродромной инфраструктурой и сложным климатом, таких как Сибирь, Дальний Восток, Крайний Север. Помимо этого, новый самолет мог заменить на ряде местных линий турбореактивные самолеты Як-40 и Ту-134.

Технические предложения по Ил-114 подготовили в 1982 году, а летом 1985 года был готов макет нового самолета. В декабре того же года макет был утвержден в Министерстве гражданской авиации. Вышло постановление правительства, согласно которому новый Ил-114 должны были строить на двух авиазаводах: ташкентском имени В. П. Чкалова и московском «Знамя Труда». Получение сертификата летной годности ожидалось в 1997 году, и в этом же году новый самолет должен был выйти на пассажирские авиалинии.

Первый опытный экземпляр турбовинтового самолета Ил-114 на авиасалоне в Ле-Бурже в 1990 году. Источник: Christian Volpati / wikimedia.org

Разработчики Ил-114 не без оснований надеялись, что новый самолет не только заменит Ан-24, но и станет таким же популярным в «Аэрофлоте», как Ил-14. Однако события развивались по иному сценарию. Летные испытания Ил-114 начались весной 1990-го, через год взлетел второй прототип, а в августе 1992 года в небо поднялась первая серийная машина, построенная на авиационном заводе в Ташкенте. Но в судьбу машины вмешался распад Советского Союза со всеми его негативными последствиями, основным из которых было разрушение производственно-промышленных связей, складывавшихся десятилетиями. Авиационный завод в Ташкенте оказался за границей, на территории суверенной Республики Узбекистан со всеми вытекающими последствиями. В начале 1997 года сертификат летной годности был получен, но на постсоветское пространство уже хлынул поток гражданских самолетов-иномарок.

Авиастроительная отрасль, являвшаяся одним из локомотивов промышленности, переживала сложные времена. Ил-114 не стал исключением. Ташкентское авиационное производственное объединение имени В. П. Чкалова к 2012 году выпустило всего 17 машин при планах в сто самолетов в год

В конце 1990-х с целью повышения коммерческой привлекательности самолета была создана грузовая версия Ил-114Т. Машина отличалась большим грузовым люком на левом борту и роликовой дорожкой. Сама возможность создания такой модификации еще раз подчеркивает большой потенциал и универсальность, заложенные в конструкцию самолета его создателями. В транспортном варианте самолет мог перевозить до 7 тонн полезной нагрузки. Кроме транспортных задач, Ил-114 мог использоваться в грузопассажирском варианте, причем переоборудование машины проходило легко и быстро. Первый полет Ил-114Т совершил в 1996 году.

Модификация Ил-114-100 «Узбекских авиалиний». Источник: Andrew Dyubin / wikimedia.org

Однако на коммерческом рынке наибольшую перспективность продемонстрировала модификация Ил-114-100. Эта версия была разработана в 1999 году по заказу Национальной авиакомпании «Узбекские авиалинии» на базе самолета Ил-114. Ключевым отличием Ил-114-100 стала установка двигателей PW127H фирмы Pratt & Whitney (Канада) с воздушными винтами фирмы Hamilton Sundstrand и вспомогательными силовыми установками компании Honeywell. Новая силовая установка позволила увеличить дальность полета и улучшить взлетно-посадочные характеристики, в том числе в условиях высокогорья и высоких температур окружающего воздуха.

Семь самолетов Ил-114-100 успешно летали в Узбекистане на внутренних регулярных рейсах НАК «Узбекские авиалинии», показывая хорошие результаты. Средний годовой налет на одну машину составлял порядка 1800–2000 часов, что является очень хорошим показателем для самолетов такого класса.

Символ технологической независимости

В 2014 году Россия оказалась под масштабными санкциями, включавшими и авиационную отрасль. Под удар попали как сами самолеты иностранного производства, летавшие в отечественных авиакомпаниях, так и обеспечение их запасными частями, наземное сервисное обслуживание, а также совместные программы сотрудничества в авиационной сфере. В нашей стране сформировалось устойчивое понимание того, что нужна собственная, независимая авиастроительная отрасль, которая придала бы импульс развития таким жизненно необходимым отраслям промышленности, как двигателестроение и авиационное приборостроение, а также многим другим, поставляющим различные авиационные системы и агрегаты. Время шло, и вопрос замены региональных турбовинтовых самолетов встал еще острее.

В сложившихся условиях выбор закономерно пал на самолет Ил‑114. Высокая степень технической готовности вывела его в разряд практически безальтернативных решений. Если другие претенденты на звание нового российского регионального авиалайнера были представлены только в виде проектов, то Ил-114 был воплощен в металле и хоть и малой серией, но уже выпускался. Неудивительно, что выбор был сделан в его пользу.

В июле 2014 года в ходе совещания по вопросам социально‑экономического развития Самарской области с участием Президента РФ В. В. Путина обсуждался вопрос о целесообразности возобновления серийного производства самолета Ил‑114. По итогам обсуждения президент поручил Правительству РФ рассмотреть вопрос о возобновлении производства самолета.

За основу была взята конфигурация регионального пассажирского лайнера, рассчитанного на перевозку 64-68 пассажиров и оснащенного двумя турбовинтовыми двигателями отечественного производства ТВ7-117СТ-01 мощностью 2900/3100 л. с.

Сборка мотогондол турбовинтового двигателя самолета Ил-114-300 на ВАСО. Источник: Объединенная авиастроительная корпорация

В 2016 году Правительство РФ приняло решение о начале работ по модернизации и возобновлению серийного производства самолета Ил‑114 под обозначением Ил‑114‑300. Модернизация Ил-114-300 заключается в комплексном обновлении ключевых систем самолета, направленном на повышение его эксплуатационных характеристик, надежности, комфорта и адаптивности к современным требованиям авиаперевозок. Окончательная сборка Ил-114-300 ведется на Луховицком авиационном заводе имени П. А. Воронина Объединенной авиастроительной корпорации.

Внешне старый и новый самолеты, безусловно, схожи, но эта схожесть обманчива. На новом «Иле» улучшены летно-технические характеристики, установлен новый цифровой пилотажно-навигационный комплекс. Усовершенствованы практически все основные системы, созданы более комфортные условия для пассажиров, особое внимание уделено удобству работы экипажа и повышению эргономики пилотской кабины.

Двигатель обновляется

Новый отечественный региональный самолет вобрал в себя все последние достижения многих отраслей российской промышленности, в том числе и авиационного двигателестроения. Интересно, что работы над турбовинтовым двигателем стартовали также в 1980-е годы, практически одновременно с началом проектирования самолета.

История двигателя для Ил-114 началась в ленинградском КБ авиационного моторостроения имени Владимира Климова и предусматривала создание унифицированных между собой турбовального вертолетного двигателя для вертолета Ми-8М, будущего Ми-38, и турбовинтового двигателя для пассажирского самолета Ил-114. Сегодня «ОДК-Климов» является подразделением Объединенной двигателестроительной корпорации. Разработка нового двигателя велась с 1989 года, но была приостановлена вскоре после распада СССР. Одной из причин такого решения стала переориентация проекта Ми-8М/Ми-38 на канадские авиадвигатели PW127TS фирмы Pratt & Whitney.

ТВ7-117СТ-01 производства «ОДК-Климов». Источник: Объединенная двигателестроительная

Ситуация изменилась в положительную сторону в начале 2010-х годов, и результат не заставил себя ждать. Двигатели семейства ТВ7-117 прошли этапы опытно-конструкторских работ, стендовых и эксплуатационных испытаний, по окончании которых поступили в серийное производство. Сейчас на Ил-114-300 устанавливаются двигатели ТВ7-117СТ-01, которые успешно прошли сертификацию в декабре 2022 года и по своим основным характеристикам превосходят большинство иностранных аналогов. Двигатели обладают повышенной мощностью на взлетном режиме и оснащаются новым воздушным винтом АВ112-114, имеющим повышенную тягу, равную четырем тоннам. На самолетной версии ТВ7-117 применяется электронный блок, который управляет и двигателем, и воздушным винтом, что повышает функциональность и надежность всей системы. Воздушный винт для двигателя был сертифицирован в ноябре этого года.

Стоит отметить, что в настоящее время вертолетный вариант двигателя, который обозначается ТВ7-117В, будучи во многом унифицированным с самолетным ТВ7-117СТ-01, поднимает в небо новейший отечественный вертолет среднего класса Ми-38. Двигатель ТВ7-117В — уникальная отечественная разработка, он имеет высокие технические характеристики, большой потенциал и хорошие перспективы. Производится он в широкой кооперации такими предприятиями, как уже упоминавшийся «ОДК-Климов», а также «ОДК-Салют», Омское моторостроительное объединение им. П. И. Баранова, которые входят в состав Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха.

Ил-114-300 сегодня

Итак, подведем итоги. Новый Ил-114-300 — пассажирский региональный самолет, рассчитанный на перевозку 66 пассажиров в варианте максимальной вместимости.

Он позволит заменить в региональных авиакомпаниях устаревшие машины Ан-24 и составит конкуренцию иностранным самолетам подобного класса.

Ил-114-300 способен работать автономно с небольших аэродромов вне зависимости от их инфраструктуры, с коротких взлетно-посадочных полос. Может совершать полеты в простых и сложных метеорологических условиях, днем и ночью. Также Ил-114-300 сертифицируется для использования в широком диапазоне климатических зон — от арктических широт и суровых сибирских просторов до горных территорий и регионов с тропическим, субтропическим и жарким климатом.

Второй опытный самолет Ил-114-300 с двигателями ТВ7-117СТ-01. Источник: ОАК

Летные испытания самолета идут полным ходом, их программа весьма насыщенна. Например, один из опытных образцов Ил-114-300 не так давно выполнил серию международных рейсов с промежуточной посадкой в аэропорту «Крайний» города Байконур. Проверялись навигационные режимы, в первую очередь связанные с полетами в горной местности, оценивалась работа самолета на международных воздушных линиях, эксплуатационная технологичность на внебазовых, транзитных аэродромах.

Испытания в целом проходят успешно, а это означает, что новый самолет в самое ближайшее время выйдет на региональные воздушные трассы России, где его очень ждут.