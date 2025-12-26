Войти
Минобороны Китая оценило боеготовность армии

НОАК
Народно-освободительная армия Китая (НОАК).
Источник изображения: Maxim Shemetov/Reuters

Минобороны Китая: армия готова к бою в любой момент и непременно одержит победу

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) готова к бою в любой момент. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель министерства обороны КНР Чжан Сяоган, его слова приводит ТАСС.

Он подчеркнул, что китайская армия гарантированно одержит победу при попытке организовать «независимость Тайваня».

«НОАК гарантированно одержит победу, решительно подавив любые попытки сепаратизма, направленные на независимость Тайваня, и внешнего вмешательства», — сказал представитель военного ведомства.

Чжан Сяоган отметил, что Китай стремится приложить все возможные усилия для мирного воссоединения с Тайванем, однако оставляет за собой право принять необходимые меры. По словам представителя Минобороны, если сепаратистские силы, которые выступают за «независимость Тайваня», спровоцируют материковый Китай, пересекут красную линию, то у военнослужащих Китая не останется иного выбора, кроме как «принять решительные меры».

До этого сообщалось, что Соединенные Штаты продадут Тайваню оружие на $11 млрд.

Ранее в США назвали естественным соперничество с Китаем.

Александра Франс

