В Китае заметили контейнеровоз с «ракетным сюрпризом»

Фото: Tingshu Wang / Reuters
В Китае заметили контейнеровоз с замаскированными ракетными системами

Китайский контейнеровоз с ракетными системами, замаскированными под стандартные контейнеры, показали на фото. На соответствующие снимки обратил внимание Telegram-канал «Военный осведомитель».

Судно напоминает стандартный контейнеровоз с грузом, однако контейнеры содержат «ракетный сюрприз». В них можно заметить минимум 16 ячеек установки вертикального пуска, которая позволяет нести и запускать различные крылатые ракеты.

Также в арсенал контейнеровоза входит зенитный артиллерийский комплекс Type 1130 с 30-миллиметровым многоствольным орудием. Для поиска целей судно оснастили двумя радарами.

В июне на военной базе Форт-Брэгг в США заметили пусковую установку неизвестной модификации. Размещенный в контейнере с откидывающейся крышей комплекс может вместить два стандартных пакета с шестью реактивными снарядами системы HIMARS или двумя ракетами Precision Strike Missile.

