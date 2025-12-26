Арсенал зенитных ракет немецких фрегатов нового поколения решили увеличить

Берлин намерен значительно увеличить огневую мощь своих будущих фрегатов класса F127: каждый корабль оснастят дополнительными 32 ячейками вертикального пуска, доведя их общее количество до 96 единиц на корабль.

Как отмечает Infodefensa, это решение последовало за запросом на приобретение почти 700 новых американских зенитных ракет SM-6 и SM-2 для вооружения будущих фрегатов. Ориентировочная стоимость закупки составит до 3 млрд евро. Также Берлин выбрал радары SPY-6 от компании Raytheon, аналогичные SPY-7 от компании Lockheed Martin, которые размещают на испанских фрегатах F-110. Эти РЛС будут интегрированы в боевую информационно-управляющую систему "Иджис" (Aegis), отвечающую за обнаружение, отслеживание и перехват угроз, а также за последующее наведение ракет.

Дизайн фрегата MEKO A-400 (F127) ThyssenKrupp Marine Systems

Это решение, о котором сообщило немецкое издание Hartpunkt со ссылкой на источники в отраслевых кругах, свидетельствует о том, что Германия следует примеру Франции, которая решила удвоить количество ячеек в вертикальных пусковых установках на своих новых фрегатах FDI, доведя их до 32 единиц.

Источники издания пояснили, что с появлением фрегатов F-127, ввод которых в эксплуатацию запланирован на 2030-е годы, немецкий военно-морской флот впервые сможет защитить себя от баллистических ракет и, возможно, даже от гиперзвукового оружия.

Также отмечается, что увеличение количества ячеек в системах вертикального пуска может привести к увеличению габаритов кораблей. Сейчас запланированные длина и водоизмещение фрегатов F127 достигают 160 метров и 10 тысяч тонн.

Строительством фрегатов займутся компании ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) и Naval Vessels Lürssen (NVL), создавшие для этого совместное предприятие. Для проекта F127 будет использован дизайн MEKO A-400 AMD, разработанный TKMS.

Осенью стало известно, что ВМС Германии намерены увеличить количество заказанных фрегатов с пяти до восьми единиц. Заказ дополнительных кораблей класса F127 должен придать новый импульс двум верфям. TKMS в настоящее время отделяется от материнской компании ThyssenKrupp и готовится к выходу на биржу, а NVL находится в процессе поглощения оборонным концерном Rheinmetall.