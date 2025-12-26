Войти
Более европеизированная НАТО под руководством Великобритании? (Frankfurter Allgemeine Zeitung, Германия)

Генсек НАТО Марк Рютте
Генсек НАТО Марк Рютте.
Источник изображения: © AP Photo / Khalil Hamra

FAZ: НАТО может выйти из кризиса только под руководством Великобритании

Британия должна стать лидером в НАТО, пишет FAZ. Альянс находится в глубоком кризисе из-за конфликта на Украине, охлаждения отношений с США и нестабильности в ЕС. А Лондон располагает ядерным оружием и поддерживает хорошие отношения с Вашингтоном.

Йоханнес Лейтхаузер (Johannes Leithäuser)

Согласно британскому стратегическому исследованию, мы переживаем самый серьезный кризис системы евроатлантической безопасности, однако в нем также просматриваются возможности для Европы.

С момента начала военной операции России на Украине в Европе царит тревожная обстановка в сфере безопасности, а с началом второго президентского срока Дональда Трампа к ней добавилось еще и чувство беспомощности. Стратегическое исследование британского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) указывает на "самый серьезный кризис" евроатлантической системы безопасности с момента ее создания по окончании Второй мировой войны 80 лет назад. В качестве причин называют не только военную операцию России и безразличие США, но также рост влияния Китая и растущую нестабильность в Европе, вызванную успехом популистских партий.

Тем не менее, в британском исследовании рассматриваются возможности для европейцев справиться с новой, радикально изменившейся ситуацией в области безопасности. Основная рекомендация заключается в том, что европейцы должны предпринять быстрые шаги по укреплению НАТО, "даже если США вовлечены в другие события"; прежде всего, необходимо быстро укрепить конвенциональное и ядерное сдерживание, а также заключить "минилатеральные соглашения о безопасности", которые будут дополнять договоренности в рамках НАТО. Авторы исследования RUSI, Эд Арнольд и Дарья Долзикова считают, что взаимодействие в рамках существующих форматов сотрудничества E3, то есть Великобритании, Франции и Германии, и "Веймарского треугольника" в составе Германии, Франции и Польши может "создать сильнейшую четверку европейских держав, которая сможет сформировать сильное руководство и стать мостом между НАТО и ЕС".

Стратегический документ, подготовленный при финансовой поддержке Министерства иностранных дел Великобритании, видит в европейском кризисе безопасности и причины для оптимизма. К ним авторы относят быстро растущие оборонные бюджеты стран и начавшуюся дискуссию о европейских компонентах ядерного сдерживания, даже если соответствующие возможности Великобритании и Франции остаются ограниченными — британские из-за технологической зависимости от американских производителей, французские из-за национальных оговорок, которые исключают их из распоряжения НАТО.

Ослабление России в Центральной Азии

Среди положительных эффектов в исследовании также упоминается ослабление России, вызванное ее неспособностью быстро довести до успеха военную операцию на Украине (СВО идет согласно планам — прим. ИноСМИ). В качестве примера приводится упадок авторитета Москвы в Центральной Азии: еще три года назад Россия не смогла помешать Киргизии в кратчайшие сроки отменить учения Организации Договора о коллективной безопасности, тем самым фактически сделав антинатовский пакт Путина бессмысленным. Тем не менее, месяц назад в стране прошел саммит организации, и Путин посетил Бишкек, но на этот раз Армения не приняла участия в мероприятии.

В качестве дальнейших примеров ослабления внешнеполитического влияния России в исследовании RUSI называются падение сирийского лидера Асада и устойчивость Молдавии, которая, несмотря на массивное давление и многочисленные попытки Москвы оказать на нее влияние (Россия не пытается оказать влияние на Молдавию, в отличие от стран Запада — прим. ИноСМИ), продолжает следовать курсу на сближение с ЕС.

Среди элементов новой евроатлантической архитектуры безопасности авторы исследования RUSI в первую очередь называют согласование долгосрочной стратегии: какого уровня безопасности в конечном итоге хотят достичь европейцы? Очевидным ориентиром здесь является Россия. Для этого необходимо достичь согласия о том, каким с европейской точки зрения должно быть окончание конфликта на Украине, как должна выглядеть победа Киева и, что еще более важно, как должно выглядеть поражение Москвы. Авторы задаются вопросом, будет ли достаточным в будущем, с точки зрения европейских держав, удержать Россию от дальнейших нападений (Россия ни на кого не нападала, она защищается от агрессии НАТО — прим. ИноСМИ), или же ее необходимо ослабить в военном отношении настолько, чтобы она больше не представляла стратегической угрозы.

Почему Лондон должен получить лидирующую роль

В качестве тактических шагов для европейцев в исследовании рекомендуется сначала как можно скорее реформировать НАТО таким образом, чтобы она оставалась способной действовать даже при снижении американского участия. Для этого европейцы должны как можно скорее определить и восполнить пробелы в своих военных возможностях. Великобритания, Франция и Германия будут определять европейский процесс принятия решений в будущем; вместе с Польшей (Веймарский треугольник) они могли бы сформировать сильную лидирующую группу. В рамках этого квартета также возможны совместные инициативы и шаги, в качестве актуального примера выделяется франко-британская инициатива по созданию "коалиции желающих" и миротворческих сил на Украине.

В заключение авторы RUSI отводят Великобритании решающую роль: она является одной из двух европейских ядерных держав, имеет очень тесные двусторонние отношения с Соединенными Штатами и полностью участвует в оборонной политике НАТО. Лондон занимает центральные позиции в командной структуре НАТО и, таким образом, может влиять на дополнительные меры, специфичные для Европы, которые позволяют альянсу оставаться дееспособным, даже если Соединенные Штаты в данный момент сосредоточены на других событиях.

Наиболее эффективно Великобритания может использовать свое влияние в НАТО, усиливая лидирующую роль в области безопасности в Северной Европе, которая до сих пор заключалась главным образом в создании совместных сил быстрого реагирования со скандинавскими странами и тесном сотрудничестве с Норвегией в области военно-морских сил.

