Путин об ИИ: нельзя допустить появления людей, умеющих только нажимать на кнопки

Президент России Владимир Путин, выступая на заседании Госсовета в Кремле, в своей речи затронул темы, касающиеся развития технологий искусственного интеллекта (ИИ), отечественного рынка труда и образования.

Российский лидер отметил, что ИИ фактически является гораздо более прорывной технологией, чем даже освоение космоса. Уже скоро искусственный интеллект будет способен заменить работников начальных ступеней, в том числе в творческих и интеллектуальных сферах. В частности, все идет к тому, что ИИ со временем будет заменять людей в таких сферах, как оптовая торговля, финансы и даже государственное управление. Более того: не исключено, что ИИ будет способен создавать новые вакансии, например, в инженерной сфере. В связи с этим глава государства поручил создать необходимые условия для обеспечения доступной переквалификации работников, которых в перспективе может заменить ИИ. Учитывая стремительное развитие ИИ-технологий, главным конкурентным преимуществом человека становится его способность работать в команде.

Говоря об образовании, Путин подчеркнул необходимость учить школьников критически подходить к оцениванию результатов работы систем на основе искусственного интеллекта. При этом крайне важно сохранить фундаментальные основы образования, чтобы не допустить ситуации, при которой люди будут делиться на интеллектуальные элиты и людей-автоматов, которые ничего не умеют, кроме как бездумно нажимать кнопки.