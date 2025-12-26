Войти
Путин об ИИ: нельзя допустить появления людей, умеющих только нажимать на кнопки

Президент России Владимир Путин, выступая на заседании Госсовета в Кремле, в своей речи затронул темы, касающиеся развития технологий искусственного интеллекта (ИИ), отечественного рынка труда и образования.

Российский лидер отметил, что ИИ фактически является гораздо более прорывной технологией, чем даже освоение космоса. Уже скоро искусственный интеллект будет способен заменить работников начальных ступеней, в том числе в творческих и интеллектуальных сферах. В частности, все идет к тому, что ИИ со временем будет заменять людей в таких сферах, как оптовая торговля, финансы и даже государственное управление. Более того: не исключено, что ИИ будет способен создавать новые вакансии, например, в инженерной сфере. В связи с этим глава государства поручил создать необходимые условия для обеспечения доступной переквалификации работников, которых в перспективе может заменить ИИ. Учитывая стремительное развитие ИИ-технологий, главным конкурентным преимуществом человека становится его способность работать в команде.

Говоря об образовании, Путин подчеркнул необходимость учить школьников критически подходить к оцениванию результатов работы систем на основе искусственного интеллекта. При этом крайне важно сохранить фундаментальные основы образования, чтобы не допустить ситуации, при которой люди будут делиться на интеллектуальные элиты и людей-автоматов, которые ничего не умеют, кроме как бездумно нажимать кнопки.

№1
26.12.2025 13:09
В двадцатых годах большевики создали" Военную академию механизации и моторизации ркка". Ведь тогда было резкое насыщение армий зарубежных стран новейшими образцами ВВТ исходя из опыта ПМВ. Сейчас идёт нечто подобное это и ИИ и роботы всё развивается быстрыми темпами. Но нужен Центр, который будет анализировать.развивать,обучать внедрять и т.д.,данное направление в военной области , иначе будет упущено  самое важное время. Назвать можно  по  сегодняшнему времени  Военная Академия развития ИИ,роботизации и мехатроники и т.д. Разместить в том же корпусе где была Академия БТВ, рядом Бауманка,когда то это два ВУЗа очень плотно взаимодействовали, как и ВАХЗ, которая была рядом.
