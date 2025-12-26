Африка перестает быть для России экзотикой: есть ли перспективы в сотрудничестве

Андрей Шелковников — о том, почему африканский трек стал важным направлением российской внешней политики

По итогам первых 25 лет нынешнего века Африка утвердилась в качестве одного из ключевых направлений внешней политики России. Это обусловлено не только текущими политическими трендами, но и долгосрочными структурными факторами.

Сегодня уже очевидно, что политическое и экономическое влияние стран Африки в ближайшее время будет только расти.

Возможности ширятся

В основе роста — демографический потенциал. По данным ООН, к концу XXI века в странах Африки будет проживать более 40% населения планеты. Кроме того, играют роль широкая ресурсная база и высокие темпы роста экономик стран континента. Эта динамика формирует масштабный и расширяющийся потребительский рынок, а также потребность в инфраструктурном, технологическом и социальном развитии. Это создает объективную основу для интереса со стороны внешних партнеров, включая Россию.

Новые возможности для нашей страны открываются и в связи с тем, что меняются позиции традиционных внешних игроков в Африке. Влияние бывших метрополий (например, Франции в Сахеле) сокращается. Новая администрация США корректирует свой внешнеполитический подход, что ведет и к изменению стратегии в Африке, сокращению программ внешней помощи, введению торговых ограничений. Одновременно укрепляется экономическое и политическое присутствие незападных центров силы: Китая, Турции, монархий Персидского залива, Южной Кореи. В этих условиях Россия предлагает Африке модель взаимодействия, основанную на принципах суверенного равенства, невмешательства, взаимной выгоды, что находит отклик у многих африканских государств. Растет число направлений, по которым реализуется сотрудничество: от торговли до обеспечения безопасности, от содействия в строительстве АЭС до образования, от поставок продовольствия до цифровизации.

По моему наблюдению, уходящий год стал одним из этапов претворения в жизнь договоренностей второго саммита Россия — Африка 2023 года. Подытожить наметившиеся направления сотрудничества и заложить основы для дальнейших проектов смогли участники второй министерской конференции Форума партнерства Россия — Африка, которая на прошлой неделе состоялась в Каире (впервые на территории континента). Ее посетили делегации практически всех стран Африки, что говорит о важности сотрудничества с РФ для них.

Безопасность как основа для сотрудничества

В центре внимания в уходящем году, конечно, оставались вопросы безопасности и военно-технического сотрудничества. Контакты между Россией и странами Африки велись регулярно, консультации по вопросам обеспечения региональной и международной стабильности проходили как на территории нашей страны, так и в самой Африке, куда неоднократно приезжали делегации из РФ.

Также проводились и совместные военные учения, которые послужили эффективной демонстрацией сотрудничества, — например, российско-египетские военно-морские учения "Мост дружбы". Но еще большее воздействие оказала непосредственная работа российских военных специалистов из Африканского корпуса, которых страны Сахеля (Мали, Нигер и Буркина-Фасо) официально пригласили для обучения и оказания поддержки местным вооруженным силам. Их деятельность, направленная на повышение боеготовности местных подразделений и содействие стабилизации обстановки, включая борьбу с террористическими группировками, уже приносит плоды африканским странам. И лидеры стран Сахеля заявляют об этом регулярно, в том числе с трибун международных организаций.

Наше сотрудничество затрагивает также — не менее важные — темы здравоохранения и обеспечения продовольствием. Здесь можно отметить две совместные инициативы: Российско-Африканские международные учения команд быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического характера и Международную конференцию по обеспечению продовольственного суверенитета африканских стран (оба мероприятия проходили в Эфиопии). Это основы, от которых непосредственно зависит благополучие и развитие экономик африканских стран.

Также стоит отметить, что устойчивость политических связей подтверждается сходной позицией большинства государств континента по ключевым для России вопросам. Например, большая часть стран Африки не присоединилась к санкционному режиму, сохранив нейтральный или дружественный подход в связи с украинским кризисом. Показателем высокого уровня доверия и взаимодействия стало присутствие президентов Зимбабве, Экваториальной Гвинеи, Гвинеи-Бисау, Республики Конго, Египта, Буркина-Фасо и Эфиопии, а также министра обороны ЮАР в Москве на параде 9 мая, который был посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

От развития торговли к строительству инфраструктуры

В то же время на первый план постепенно выходит и торгово-экономическое направление сотрудничества, в основном за счет экспорта из РФ. По словам главы МИД России Сергея Лаврова, объем двусторонней торговли в 2024 году превысил $28 млрд — это рекордный показатель. При этом доля расчетов в национальных валютах, прежде всего в российских рублях, достигла 84%, что отражает устойчивость финансового взаимодействия между государствами.

Россия экспортирует в Африку продовольствие, удобрения, энергоносители и металлургическую продукцию. Трендом последних лет стал рост поставок южнее Сахары (раньше большая часть экспорта приходилась на Египет и страны Северной Африки). Их доля в экспорте выросла с 36% в 2021 году до 45% в 2024 году, согласно анализу Центра изучения Африки на основе зеркальных данных. При этом импорт из Африки в Россию состоит в основном из сельхозпродукции (какао-бобы, цитрусовые, кофе, финики, чай, цветы) и редкоземельных металлов. Считаю, что потенциал для роста двусторонней торговли имеется — в том числе за счет наращивания импорта из Африки и других категорий товаров.

Способствовать этому призвано расширение деятельности торгпредств и межправкомиссий (МПК). В этом году между Россией и странами Африки уже действуют 19 МПК по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которые охватывают страны всех регионов континента. В разработке также находятся соглашения по запуску 13 новых МПК.

Рынки стран Африки остаются перспективным направлением российской внешнеэкономической деятельности. Большим потенциалом обладают сферы энергетики, добывающей промышленности, логистики, образования, сельского хозяйства, IT-инфраструктуры. Так, африканские страны нуждаются в поставках удобрений и современных сельскохозяйственных технологий, а Россия предлагает конкурентные решения в этой области. С Африкой активно взаимодействуют такие российские компании, как ПАО "Фосагро" (выступает партнером региональной сети почвенных лабораторий) и группа "Уралхим" (запустившая пилотный проект цифровизации сельского хозяйства в Уганде).

Сегодня российские прямые инвестиции в странах Африки сосредоточены преимущественно в горнодобывающем секторе и энергетике. Наиболее заметным проектом в этой сфере стало строительство АЭС "Эль-Дабаа" в Египте, реализуемое госкорпорацией "Росатом". Стратегический характер этого проекта объясняется тем фактом, что его успешная реализация на долгие годы может связать Египет с российскими технологическими решениями, сформировав долгосрочные направления взаимодействия между нашими странами как в области технологий, так и в области подготовки кадров. В ноябре президенты России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси в режиме видеоконференции приняли участие в торжественной церемонии установки корпуса реактора первого энергоблока.

Сотрудничество в области мирного атома расширяется и на другие страны Африки: российская сторона подписала меморандумы по развитию ядерной энергетики с Мали и Буркина-Фасо, а в сентябре был утвержден план действий, направленный на развитие проекта атомной электростанции в Эфиопии. В Танзании и Намибии функционируют дочерние предприятия госкорпорации "Росатом", которые разрабатывают урановые месторождения. В частности, в июле компания Mantra Tanzania запустила пилотную установку по переработке урана в Танзании.

Трансфер знаний для будущих поколений

В этом году продолжало увеличиваться и число контактов в научно-образовательной сфере. В условиях роста доли молодого населения континента (а уже сейчас до 70% жителей Африки составляет молодежь до 30 лет) подготовка высококвалифицированных специалистов имеет решающее значение. Вместе с этим образовательное сотрудничество подпитывает другие аспекты — торговлю, промышленность, сельское хозяйство. На 2025 год более 32 тыс. африканских студентов обучаются в российских университетах, 5,3 тыс. из них — за счет средств правительства РФ. Кстати, количество африканских студентов, которые получили образование в современной России, уже опередило показатели советского периода.

В дальнейшем, думаю, следует сделать акцент на компетентности африканских абитуриентов, которые, получив образование в РФ, затем станут частью научно-технической элиты и политического истеблишмента в своих странах.

На мой взгляд, именно с этой целью в 2025 году по всей Африке открывались центры изучения русского языка: они появились в Анголе, Намибии, Мозамбике и Эфиопии. На этом фоне укреплялось и российско-африканское межуниверситетское взаимодействие: более 100 новых соглашений о сотрудничестве всего за год. Кроме того, действуют программы академической мобильности, совместных научных исследований и грантовые конкурсы.

Здесь стоит отметить, образовательное сотрудничество охватывает не только студентов, но и специалистов, в том числе управленцев, желающих повысить квалификацию. На этом направлении действует Программа трансфера компетенций в сфере цифровизации госуправления стран Африки, реализуемая Центром изучения Африки НИУ ВШЭ при поддержке компании "Иннопрактика".

В следующем году планируется провести третий саммит Россия — Африка (проходит на уровне президентов). Его ключевой задачей должно стать закрепление перехода к конкретным измеримым механизмам реализации договоренностей. Если же мероприятие будет организовано в одной из стран Африки, то и это станет в некоторой степени символическим подтверждением принципа равноправного партнерства.

Саммит следует рассматривать не столько как катализатор взаимодействия, а как площадку обсуждения уже проработанных инициатив. Одним из таких вопросов может стать субсидирование транспортно-логистических расходов российских компаний при экспорте в Африку, которое способствовало бы росту товарооборота. Повышение эффективности уже выдвинутых форматов, укрепление институциональных условий выступят основой дальнейшего развития сотрудничества. Его успешность будет оцениваться исходя из реализации договоренностей в рабочие дорожные карты с четкими контрольными точками, что в конечном итоге обеспечит переход к качественно новому, более глубокому и взаимовыгодному уровню стратегического партнерства между Россией и странами Африки.

Андрей Шелковников , Эксперт Центра изучения Африки НИУ ВШЭ

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора. Использование материала допускается при условии соблюдения правил цитирования сайта tass.ru