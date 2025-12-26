В США спустили на воду первый многоцелевой корвет для Саудовской Аравии

На верфи Fincantieri Marinette Marine в штате Висконсин состоялся официальный спуск на воду первого из четырех многоцелевых надводных боевых кораблей типа MMSC, строящихся для ВМС Саудовской Аравии в рамках проекта "Тувайк".

В середине декабря на верфи в Маринетте состоялась церемония крещения первого корабля этого класса "Сауд". Его сначала вывели из ангара на причал. По информации Naval News, головной корвет MMSC стал первым кораблем, спущенным на воду с помощью нового синхролифта, который был произведен в рамках модернизации верфи для реализации сегодня уже отмененной программы строительства фрегатов класса "Констеллейшн".

Многоцелевой корабль "Сауд" Skip Heckel / Naval News

По случаю спуска на воду начальник штаба ВМС Саудовской Аравии генерал-лейтенант Мохаммед Аль-Гураиби отметил, что проект "Тувайк" – один из ключевых проектов развития национального флота. Он добавил, что проект повышает готовность Королевства к защите стратегических интересов и обеспечению безопасности жизненно важных морских путей, отметив, что корабли проекта оснащены новейшими боевыми системами.

Саудовская Аравия заказала четыре корабля класса MMSC в мае 2017 года. Генподрядчиком по контракту является американская корпорация Lockheed Martin, компания Gibbs & Cox (входит в состав Leidos) занимается проектированием, а Fincantieri Marinette Marine отвечает непосредственно за постройку кораблей. В рамках программы также предусмотрено обучение экипажей и персонала, который обеспечит обслуживание кораблей в процессе эксплуатации.

Дизайн корветов MMSC основывается на том же 118-метровом корпусе и комбинированной дизель-газотурбинной силовой установке, что и корабли прибрежной зоны типа "Фридом", которые Fincantieri Marinette Marine строила для ВМС Соединенных Штатов. Однако вариант для Саудовской Аравии предполагает более серьезную номенклатуру вооружений. Арсенал MMSC включает зенитные ракеты "Си Цептор" от MBDA (размещаются в вертикальной пусковой установке Mk41), противокорабельные ракеты "Гарпун" и два дистанционно управляемых 20-мм боевых модуля "Нарвал" от французской компании Nexter. Другие ключевые изменения по сравнению с базовой версией "Фридом" – радар управления огнем "Церос-200" от шведской Saab и системы радиоэлектронной борьбы "Ригель" от испанской Indra.

На корветах MMSC также устанавливают оборудование для эксплуатации и обслуживания многоцелевого вертолета MH-60R "Сихок" и беспилотного летательного аппарата. Королевство Саудовская Аравия приобрело парк из 10 вертолетов MH-60R в рамках отдельного контракта.

Naval News отмечает, что программа MMSC сильно отстает от графика. Первоначально планировалось завершить поставки кораблей к концу 2025 года, но график был неоднократно сорван из-за перебоев в работе верфи во время пандемии COVID-19, а также из-за нехватки рабочей силы и внесения изменений в проект по запросу саудовских заказчиков.