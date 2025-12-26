Российский флот пополнился уникальным танкером ледового класса

Впервые судостроительный завод «Звезда» поставил заказчику газовоз самого высокого ледового класса. Это уникальные танкеры, которые, по сути, кроме России, никому не нужны. Их делали в Южной Корее только для российских арктических СПГ-заводов. Однако радостная новость первых поставок омрачается рядом серьезных технологических проблем, которые России предстоит решить ради роста экспорта СПГ.

Отечественный судостроительный завод "Звезда" построил и передал заказчику первый танкер ледового класса Arc 7 для перевозки сжиженного газа. Этот газовоз, получивший имя "Алексей Косыгин", отправлен российской компании "Совкомфлот", которая находится под санкциями.

В 2026 году "Совкомфлот" планирует получить еще два таких танкера для перевозки сжиженного природного газа (СПГ). Учитывая, что сама компания под санкциями, то и перевозить принадлежащие ей суда будут подсанкционный СПГ – а именно газ с проекта "Арктик СПГ-2".

Уникальность этих газовозов в том, что их нигде в мире не делают, кроме как в Южной Корее. Более того, там их начали делать исключительно по заказу российской стороны. Потому что никому в мире больше не нужно вывозить СПГ из Арктики. СПГ-заводы в Арктическом регионе есть только у России, поэтому нам и понадобились не просто газовозы, а газовозы самого высокого ледового класса Arc 7.

В свое время "Новатэк" для своего проекта "Ямал СПГ" заказал в Южной Корее 15 таких газовозов самого высокого ледового класса. Сегодня именно благодаря им СПГ вывозится с Ямала, что особенно актуально в зимний период. Сейчас, правда, на этом проекте осталось 14 танкеров, а 15-й работает теперь на подсанкционном заводе "Арктик СПГ-2". Его пришлось отдать, потому что владелец танкера, "Совкомфлот", сам попал под санкции. Получается, что 14 газовозов класса Arc 7 обслуживают "Ямал СПГ", и один газовоз – "Арктик СПГ-2".

Теперь у "Арктик СПГ-2" прибавится второй газовоз, а в 2026 году – еще два. "Это, конечно, позволит увеличить суммарный объем вывоза, особенно в зимний период, когда на Гданьский полуостров можно будет заходить либо в сопровождении атомных ледоколов на танкере класса Arc 4, либо с помощью газовозов класса Arc 7", – говорит Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).

Однако радость от дополнительных газовозов самого высокого ледового класса омрачена тем, что на российском заводе они собираются из судокомплектов из Южной Кореи. Сама Россия пока не умеет делать такие танкеры с нуля.

"Эти три танкера были построены на нашем заводе благодаря тому, что южнокорейские судостроители успели до санкций 2022 года поставить судокомплекты, а французская компания успела установить систему мембраны, которая нужна для перевозки СПГ. Компаний, которые имеют свою мембранную установку и занимаются ее установкой, в мире немного",

– говорит Юшков. Эта технология мембраны используется для создания мембранных танков – хранилищ сниженного природного газа на танкерах-газовозах.

Россия в свое время заказала 21 газовоз Arc 7 для строительства на судоверфи "Звезда" из южнокорейских судокомплектов. Собственно, первый танкер передан заказчику именно в рамках этой сделки. Однако когда передадут второй и третий газовозы, выпуск может остановиться.

Интересна судьба еще шести газовозов Arc 7. Россия параллельно заказала их в самой Южной Корее, чтобы быстрее сформировать парк танкеров к запуску новых проектов. По словам Юшкова, эти газовозы уже построены и сертифицированы. Однако передать их России южнокорейский завод Hanwha Ocean не может из-за того, что "Совкомфлот" попал под санкции. "Попытки обойти санкции предпринимались, но без успеха. В частности, "Совкомофлот" переуступал свое право собственности на эти танкеры компании из Объединенных Арабских Эмиратов. Однако арабской компании тоже не отдали танкеры, потому что американцы вели санкции против этих компаний как аффилированных с Россией. В итоге эти шесть газовозов зависли в Южной Корее", – говорит собеседник.

"Проблема в том, что нигде в мире больше нет газовозов такого высокого ледового класса. Рынка подержанных судов такого класса просто не существует. Они никому в мире не нужны, кроме нас.

Их заказывали только для проектов "Ямал СПГ" и для "Арктик СПГ-2". Есть только газовозы класса Arctic 4, и все. Поэтому шесть газовозов застряли в Южной Корее", – говорит Юшков. По его словам, газовозы Arc 7 менее эффективны в обычных водах, чем классические газовозы, себестоимость их работ выше, чем у обычных танкеров.

В случае окончания украинского конфликта и разморозки части санкций первое, что можно будет увидеть, – как эти шесть газовозов, наконец-то, отдадут тому, кто будет обслуживать "Арктик СПГ-2", считает эксперт. И только во вторую очередь восстановят достройку судов на "Звезде".

Самостоятельно Россия пока не умеет делать эти газовозы, которые технологически более сложны, чем обычные нефтяные танкеры. "Мы можем строить обычные нефтяные танкеры и даже танкеры ледового класса, и даже атомные ледоколы. Самое сложное для нас – это технологии мембраны, которая позволяет перевозить именно сжиженный природный газ. Плюс есть сложности с рулевыми колонками и прочими вещами", – говорит эксперт ФНЭБ.

"Строительство таких судов требует не только производственных мощностей, но и доступности компетенций, оборудования и сертифицированных компонентов. Основные вызовы – ограниченность доступа к некоторым западным технологиям, высокая сложность интеграции и недостаток компетентного персонала. Поэтому темпы пока ограничены, хотя есть потенциал для роста – при условии расширения локализации и развития собственных технологий", – говорит аналитик ФГ "Финам" Кристина Гудым.

Эксперты сходятся в том, что России нужно заполучить эти технологии и самой строить газовозы высокого арктического класса. "Думаю, что сейчас основной вариант – это кооперироваться с китайскими судостроителями, чтобы они помогали, потому что сам Китай тоже недавно начал строить СПГ-заводы", – говорит Юшков.

Однако в перспективе научиться самим строить крупнотоннажные СПГ-заводы и газовозы, будь то ледового или не ледового класса, – это одна из ключевых задач России, считает эксперт. Просто на рынке обычных газовозов конкурировать тяжело, потому что в мире есть крупные судостроительные верфи. А вот на рынке газовозов самого высокого ледового класса почти никого нет, тогда как все российские СПГ-проекты все равно будут развиваться в Арктике и создавать спрос на такие технологически сложные суда.

Ольга Самофалова