США опасаются значительного роста экспорта китайских истребителей

Источник изображения: topwar.ru

Согласно недавнему отчету Пентагона, китайские истребители FC-31, J-10C и JF-17 способствуют утверждению Пекина в качестве все более значимого игрока на рынке военной техники. Отмечается, что военно-воздушная отрасль Китая явно переживает период быстрого роста и инноваций. Китай стремительно наращивает разработку и производство как пилотируемой, так и беспилотной боевой авиации и в настоящее время готовит новые экспортные поставки как минимум трех своих серийных истребителей.

Как отмечает портал TWZ, при этом в рамках новейшей оценки Пентагона в области военного развития и безопасности, связанной с Китаем, не содержится какая-либо новая информация об отдельных авиационных программах НОАК. Однако, в докладе упоминаются китайские малозаметные истребители, обладающие новыми конструктивными особенностями, которые в настоящее время известны как J-36 и J-XDS, и новый самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления на базе транспортника Y-20B.

Кроме того, Пентагон с явным неудовольствием признает значительный экспортный потенциал китайских истребителей пятого поколения «Шэньян» FC-31 (экспортный вариант J-35) и истребителей четвертого поколения «Чэнду» J-10C и JF-17. В Пентагоне заявляют, что, несмотря на то, что в настоящее время отсутствуют какие-либо сведения о заказах на экспортные поставки FC-31, Египет, Саудовская Аравия и ОАЭ чрезвычайно заинтересованы в будущих закупках китайских истребителей. Между тем, Узбекистан, Индонезия, Иран и Бангладеш проявили интерес к J-10C.

Поскольку базовая модель китайского истребителя J-35 предполагает возможность экспорта, высока вероятность, что Пекин ведет поиск возможных покупателей. Учитывая, что Индонезия, Иран, Бангладеш, Египет, Саудовская Аравия и ОАЭ в настоящее время продолжают поиски новых истребителей, вполне вероятно, что правительства этих стран предпочтут купить их у Китая.

