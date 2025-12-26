Austal поставит дополнительные катера класса "Улучшенный Кейп" пограничной службе Австралии

ЦАМТО, 25 декабря. Компания Austal Limited сообщила о подписании ее подразделением Austal Ships Pty Ltd контракта на строительство двух дополнительных патрульных катеров класса "Улучшенный Кейп" для пограничной службы Австралии.

Новый контракт, стоимость которого оценивается в 135 млн. австр. долл., увеличивает общее количество заказанных патрульных катеров класса "Улучшенный Кейп", до 14 ед. Строительство новых катеров будет осуществляться на предприятии Austal в Хендерсоне (Западная Австралия).

По заявлению главного исполнительного директора Austal Limited Падди Грегга, за последние пять лет патрульные катера класса "Улучшенный Кейп" продемонстрировали свою эффективность при выполнении задач охраны морских границ Австралии. На текущий момент поставлено 9 катеров для ВМС Австралии. В стадии строительства находятся 2 катера для пограничной службы.

Как сообщал ЦАМТО, МО Австралии подписало с Austal Australia контракт на строительство для ВМС Австралии в рамках проекта SEA1445-1 первых шести патрульных катеров класса "Улучшенный Кейп" в мае 2020 года. Стоимость заказа составила около 324 млн. австр. долл. Катера предназначены для охраны рыболовства, противодействия незаконной миграции, контроля обстановки и обеспечения безопасности в территориальных водах Австралии.

Церемония закладки киля головного корабля, "Кейп Отуэй", состоялась 24 июля 2020 года. Он был передан ВМС Австралии 23 марта 2022 года.

В апреле 2022 года и в феврале 2024 года Austal заключила контракты, предусматривающие строительство для ВМС Австралии четырех дополнительных катеров класса "Улучшенный Кейп".

Передача ВМС Австралии девятого катера, "Кейп Спенсер", состоялась 10 сентября 2025 года.

В декабре 2024 года с Austal Limited был заключен контракт стоимостью 137,02 млн. австр. долл. на строительство двух дополнительных патрульных катеров класса "Улучшенный Кейп" для пограничной службы Австралии.

В настоящее время на вооружении пограничной службы Австралии состоят 8 патрульных катеров класса "Кейп", поставленных Austal в течение 2012-2015 гг.

Усовершенствованный катер "Улучшенный Кейп" отличается от базовой версии рядом модификаций, которые выполнены на основе опыта эксплуатации ранее поставленных катеров. Вместимость увеличена на 10 человек – до 32 человек, улучшены условия размещения экипажа, установлены современные системы разведки. Длина корабля составляет около 58 м, водоизмещение – около 400 т. Он оснащен двумя дизельными двигателями Caterpillar 3516C, может развивать максимальную скорость 26 узлов. Дальность хода составляет около 4000 морских миль на скорости 12 узлов. Катера класса "Улучшенный Кейп" могут быть вооружены двумя 12,7-мм пулеметами, нести две надувные лодки с жестким корпусом (RHIB).