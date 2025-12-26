ОАК завершила поставки текущего года самолетов Су-35С

Истребители прошли комплекс наземных и летных заводских испытаний и переданы ВКС России

Объединенная авиастроительная корпорация Госкорпорации Ростех изготовила и передала Минобороны России очередные партии многофункциональных истребителей Су-35С. Машины прошли комплекс необходимых наземных и летных заводских испытаний и переданы ВКС России.

«В рамках реализации целевых задач, поставленных министром обороны Российской Федерации на поставку особо востребованных образцов вооружения и техники в войска, экипажами Воздушно-космических сил России осуществлена приемка самолетов Су-35С. Он очень комфортный, эргономичный, имеет высокий уровень надежности в эксплуатации. Самолет востребован в войсках, летчики его любят. Су-35С хорошо показал себя в ходе специальной военной операции», — отметил летчик Су-35С Воздушно-космических сил России.

Самолет Су‑35 предназначен для завоевания господства в воздухе, в том числе в сложных погодных условиях и на больших удалениях от аэродрома базирования.

«Уходящий год стал рекордным по выпуску боевых самолетов. План производства истребителей Су-35С выполнен в полном объеме, наши авиастроители уже работают над программой следующего года. Су-35С — один из самых востребованных в войсках самолетов. На его счету — наибольшее количество уничтоженных целей в ходе СВО. В том числе он эффективно бьет противника на рекордных дальностях — в несколько сот километров. Су-35С способен применять всю номенклатуру современного авиационного вооружения. Он оснащен высокоинтеллектуальной электроникой, включая передовую систему радиоэлектронного противодействия и обороны. За совокупность передовых характеристик истребитель заслуженно получает самые высокие оценки летчиков», — сказали в Ростехе.

«Для предприятий ОАК, задействованных в выполнении гособоронзаказа, 2025 год вновь стал годом ударной работы. Ряд наших заводов уже справился с производственной программой текущего года. Остальные завершают исполнение контрактов. Мы последовательно наращиваем объемы производства востребованной боевой техники, выполняя свои обязательства перед ВКС России», — сообщил генеральный директор ОАК Вадим Бадеха.