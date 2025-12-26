Войти
Киев начал обсуждать со шведами подготовку пилотов ВСУ на истребителях Gripen E

Источник изображения: topwar.ru

Киев не отказывается от планов получить многоцелевые истребители JAS 39 Gripen E для Воздушных сил ВСУ и даже уже начал обсуждать подготовку пилотов. Об этом сообщает украинская пресса.

Глава Минобороны Украины Денис Шмыгаль провел переговоры со своим шведским коллегой Полом Йонсоном. Основной вопрос обсуждения — это поддержка Украины со стороны Швеции, выделение нового пакета военной помощи и денег. Ну и заодно обсудили начало подготовки украинских пилотов и технического персонала для истребителей JAS 39 Gripen E. До чего договорились — неизвестно, Шмыгаль подробности не приводит.

Как ранее сообщалось, в октябре этого года Украина и Швеция подписали меморандум о возможной поставке в будущем до 150 истребителей JAS 39 Gripen E. Зеленский подал это как «великую победу» киевского режима, заявив, что первые истребители ВС ВСУ получат уже в 2026 году. Однако шведский премьер спустил клоуна с небес на землю, заявив, что у Швеции сейчас нет производственных возможностей для выпуска самолетов для Украины.

Тем не менее какие-то переговоры ведутся, на какой они стадии — сказать трудно, но самого соглашения о поставках истребителей Украине пока нет. Это точно. Иначе бы Зеленский об этом на каждом углу рассказывал.

На сегодняшний день на вооружении ВС ВСУ стоят остатки истребителей советского производства МиГ-29 и Су-27, а также какое-то количество американских F-16 и французских Mirage-2000.

