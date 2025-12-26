Войти
Военное обозрение

Противник признаёт низкую эффективность «егозы» против российских дронов «КВН»

412
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Украинские военные констатируют отсутствие сколько-нибудь значительной эффективности применения устройств и приспособлений для повреждения оптоволоконных кабелей российских дронов. Обсуждение в военных и околовоенных пабликах противника свидетельствует о том, что растяжка так называемой «егозы» (колючей проволоки с режущим профилем) не становится серьёзным препятствием для использования ВС РФ дронов типа «КВН» - «Князь Вандал Новгородский».

Расчёт на механические повреждения кабеля в подавляющем большинстве случаев не оправдывается по той простой причине, что при стационарном размещении «егозы» между вертикально вбитыми столбиками, контакт её с кабелем минимален по времени и по силе, если до контакта дело вообще доходит. При наличии механизма, вращающего «колючку», элемент питания быстро разряжается, особенно во время морозов, которые охватили всю линию боевого соприкосновения.

Противник обсуждает, что для смены батарейки (аккумулятора), нужно выдвигаться к установленному приспособлению, а это в большей степени демаскирует позицию и подвергает риску того, кто отправлен элемент питания менять.

Появляются сведения о том, что при использовании проволоки-«егозы» против так называемых дронов-ждунов», возникает проблема состоящая, по сути, в наведении артиллерии. Ведь если дрон фиксирует такую «противооптоволоконную растяжку», то впоследствии по той местности, которую «растяжка» призвана прикрывать от БПЛА, начинают лететь снаряды, включая боеприпасы РСЗО, так как дрон успевает «картинку» с защитой «срисовать». А ставить такую защиту в качестве обманки просто перед пустой лесопосадкой бессмысленно, ввиду того, что даже если «егоза» перережет кабель одного дрона, то потом другой срисует отсутствие огневой активности и даст сигнал о том, что позиция «фейковая».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.12 23:28
  • 0
Что может угрожать СГ РФ & РБ в военно-техническом отношении.
  • 26.12 21:47
  • 12474
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 26.12 20:17
  • 0
Что может угрожать СГ РФ & РБ в военном отношении.
  • 26.12 19:25
  • 0
Комментарий к "Назван российский противовес силам НАТО"
  • 26.12 17:48
  • 0
Вопросы к ""Рубин" разрабатывает стратегическую АПЛ нового поколения"
  • 26.12 16:51
  • 1
Ил-114-300: крылья регионов
  • 26.12 15:52
  • 2
Старт новой ракеты "Союз-5" в рамках проекта "Байтерек" запланирован на декабрь 2025 года - глава "Роскосмоса"
  • 26.12 15:11
  • 83
МС-21 готовится к первому полету
  • 26.12 13:09
  • 1
Путин об ИИ: нельзя допустить появления людей, умеющих только нажимать на кнопки
  • 26.12 03:12
  • 1
Малозаметность Су-57 оценили
  • 25.12 22:57
  • 0
Ответ на "Трамп объявил о планах строительства для ВМС США "линейных кораблей" BBG(X)"
  • 25.12 18:54
  • 1
Использование ИИ в политике сравнили с электричеством
  • 25.12 13:18
  • 4
В России собрались использовать для перевозки пассажиров дирижабли
  • 25.12 10:46
  • 1
Трамп объявил о планах строительства для ВМС США "линейных кораблей" BBG(X)
  • 25.12 07:16
  • 0
Комментарий к "Болезненные истины (Die Welt, Германия)", и "Известен новый лидер Европы? Запад должен осознать неотвратимость ядерной эскалации"