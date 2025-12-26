Противник признаёт низкую эффективность «егозы» против российских дронов «КВН»

Источник изображения: topwar.ru

Украинские военные констатируют отсутствие сколько-нибудь значительной эффективности применения устройств и приспособлений для повреждения оптоволоконных кабелей российских дронов. Обсуждение в военных и околовоенных пабликах противника свидетельствует о том, что растяжка так называемой «егозы» (колючей проволоки с режущим профилем) не становится серьёзным препятствием для использования ВС РФ дронов типа «КВН» - «Князь Вандал Новгородский».

Расчёт на механические повреждения кабеля в подавляющем большинстве случаев не оправдывается по той простой причине, что при стационарном размещении «егозы» между вертикально вбитыми столбиками, контакт её с кабелем минимален по времени и по силе, если до контакта дело вообще доходит. При наличии механизма, вращающего «колючку», элемент питания быстро разряжается, особенно во время морозов, которые охватили всю линию боевого соприкосновения.

Противник обсуждает, что для смены батарейки (аккумулятора), нужно выдвигаться к установленному приспособлению, а это в большей степени демаскирует позицию и подвергает риску того, кто отправлен элемент питания менять.

Появляются сведения о том, что при использовании проволоки-«егозы» против так называемых дронов-ждунов», возникает проблема состоящая, по сути, в наведении артиллерии. Ведь если дрон фиксирует такую «противооптоволоконную растяжку», то впоследствии по той местности, которую «растяжка» призвана прикрывать от БПЛА, начинают лететь снаряды, включая боеприпасы РСЗО, так как дрон успевает «картинку» с защитой «срисовать». А ставить такую защиту в качестве обманки просто перед пустой лесопосадкой бессмысленно, ввиду того, что даже если «егоза» перережет кабель одного дрона, то потом другой срисует отсутствие огневой активности и даст сигнал о том, что позиция «фейковая».