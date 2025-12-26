Войти
ТАСС

Чемезов: Су-57 успешно обходит радары и РЭБ противника

473
0
0
Источник изображения: © Марина Лысцева/ ТАСС

По словам главы Ростеха, российские военные довольны истребителем

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Российский истребитель Су-57, применяемый в зоне СВО, успешно обходит радары и РЭБ, российские военные довольны им. Об этом заявил глава Ростеха Сергей Чемезов журналистам, отвечая на вопрос ТАСС.

"По крайней мере, наши военные довольны. Он очень хорошо обходит всевозможные заграждения, я имею в виду радары, РЭБ", - сказал он перед заседанием Государственного совета, посвященного вопросам подготовки кадров для российской экономики.

Он отметил, что Ростех получает обратную связь по всей технике, которая находится в зоне СВО. Она модернизируется с учетом пожеланий и комментариев военных. "Большинство военной техники изменилось по сравнению с тем, что было изначально", - добавил Чемезов. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
ПАК ФА
Компании
Ростех
Персоны
Чемезов Сергей
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.12 23:28
  • 0
Что может угрожать СГ РФ & РБ в военно-техническом отношении.
  • 26.12 21:47
  • 12474
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 26.12 20:17
  • 0
Что может угрожать СГ РФ & РБ в военном отношении.
  • 26.12 19:25
  • 0
Комментарий к "Назван российский противовес силам НАТО"
  • 26.12 17:48
  • 0
Вопросы к ""Рубин" разрабатывает стратегическую АПЛ нового поколения"
  • 26.12 16:51
  • 1
Ил-114-300: крылья регионов
  • 26.12 15:52
  • 2
Старт новой ракеты "Союз-5" в рамках проекта "Байтерек" запланирован на декабрь 2025 года - глава "Роскосмоса"
  • 26.12 15:11
  • 83
МС-21 готовится к первому полету
  • 26.12 13:09
  • 1
Путин об ИИ: нельзя допустить появления людей, умеющих только нажимать на кнопки
  • 26.12 03:12
  • 1
Малозаметность Су-57 оценили
  • 25.12 22:57
  • 0
Ответ на "Трамп объявил о планах строительства для ВМС США "линейных кораблей" BBG(X)"
  • 25.12 18:54
  • 1
Использование ИИ в политике сравнили с электричеством
  • 25.12 13:18
  • 4
В России собрались использовать для перевозки пассажиров дирижабли
  • 25.12 10:46
  • 1
Трамп объявил о планах строительства для ВМС США "линейных кораблей" BBG(X)
  • 25.12 07:16
  • 0
Комментарий к "Болезненные истины (Die Welt, Германия)", и "Известен новый лидер Европы? Запад должен осознать неотвратимость ядерной эскалации"