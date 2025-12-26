ВСУ потеряли две редчайшие бронемашины на базе танков

Источник изображения: vestnik-rm.ru

В ходе провальной атаки колонны бронетехники 425-го отдельного штурмового полка "Скала" на северную часть Покровска кроме австралийского танка M1A1 AIM враг задействовал два редчайших образца тяжелой бронетехники.

На них обратили внимание в телеграм-канале "Осведомитель". Речь идет о бронированной машине разминирования БМР-64 с минным тралом КМТ-7, которая шла в голове вражеской колонны.

БМР-64 в ходе недавней провальной атаки ВСУ БМР-64 в ходе недавней провальной атаки ВСУ

БМР-64 осенью 2024 года БМР-64 осенью 2024 года

Впервые она была показана еще в конце 2018 года. В качестве базовой платформы под нее выбран устаревший танк Т-64А. Всего изготовлено несколько штук, в ходе боевых действий большая часть из них потеряна, и к осени 2024 года в строю оставался, по меньшей мере, один такой БМР, использовавшийся как обычный тягач. По всей видимости, его и решили задействовать по прямому назначению, оборудовав противодронным мангалом.

Тяжелый БТР на базе Т-64 в ходе боев 2023 года Тяжелый БТР на базе Т-64 в ходе боев 2023 года

Похожий БТР потерянный ВСУ недавно Похожий БТР потерянный ВСУ недавно

Также среди атаковавших засветился и тяжелый бронетранспортер, также созданный на базе Т-64. Он похож на образец, замеченный ранее у вэсэушников, но есть некоторые отличия - например, в установке динамической защиты по бортам и появлении смотрового окна в бронелисте, прикрывающем с боков корму.

Оба этих образца, судя по всему, атаку не пережили, и есть вероятность, что они станут трофеями.

Роман Катков

Изображения: ТГ-канал "Осведомитель", "Отвага2004"