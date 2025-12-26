Войти
ЦАМТО

ВМС Пакистана провели испытания корабельной ЗУР FM-90N ER

413
0
0
Фрегат ВМС Пакистана "Зульфикар"
Фрегат ВМС Пакистана "Зульфикар".
Источник изображения: © Александр Демьянчук/ТАСС

ЦАМТО, 25 декабря. ВМС Пакистана провели с борта боевого корабля первый испытательный пуск зенитной управляемой ракеты FM-90N ER.

Как сообщает Jane's Defence Weekly со ссылкой на службу по связям с общественностью ВС Пакистана (ISPR), пуск был выполнен с борта фрегата класса "Зульфикар" во время учений в северной части Аравийского моря.

Отмечается, что ракета успешно поразила высокоманевренную воздушную мишень, подтвердив заявленные ТТХ. Сопровождающее заявление видео подтверждает, что ракета была запущена и перехватила мишень самолетного типа, выпущенную из пневматической пусковой установки.

Конкретная информация о дате проведения учений пока не раскрывается.

Предполагается, что FM-90N ER является модернизированной версией ЗУР FM-90N с увеличенной дальностью, которая, в свою очередь, является экспортным вариантом китайской ЗУР малой дальности HHQ-7A. Дальность поражения самолетов ракетой FM-90N составляет около 12 км, вертолетов – до 15 км.

На вооружении ВМС Пакистана состоят четыре фрегата класса "Зульфикар", поставленные в период с 2009 по 2013 гг. С момента ввода в боевой состав в 2009 году корабли вооружены восьмиконтейнерными пусковыми установками с ЗУР FM-90N.

Первые три корабля серии были построены в Китае компанией Hudong-Zhonghua Shipbuilding, а четвертый – на пакистанском предприятии Karachi Shipyard & Engineering Works в рамках соглашения о передаче технологий.

Помимо ЗРК FM-90N, для обеспечения ПВО фрегаты вооружены двумя ЗАК "Тип-730".

Запуск FM-90N ER, по всей вероятности, был проведен для проверки различных аспектов боевого применения модернизированной ракеты, включая совместимость варианта ER с существующими пусковыми установками и системами управления огнем.

За несколько недель до пуска FM-90N ER с борта фрегата класса "Зульфикар" ВМС Пакистана был успешно проведен испытательный пуск противокорабельной ракеты P282, также известной как SMASH.

Серия испытательных пусков, вероятно, проведена с целью демонстрации сдерживающего потенциала на море, включающего как средства самообороны, так и поражения.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Пакистан
Проекты
Военные учения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.12 23:28
  • 0
Что может угрожать СГ РФ & РБ в военно-техническом отношении.
  • 26.12 21:47
  • 12474
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 26.12 20:17
  • 0
Что может угрожать СГ РФ & РБ в военном отношении.
  • 26.12 19:25
  • 0
Комментарий к "Назван российский противовес силам НАТО"
  • 26.12 17:48
  • 0
Вопросы к ""Рубин" разрабатывает стратегическую АПЛ нового поколения"
  • 26.12 16:51
  • 1
Ил-114-300: крылья регионов
  • 26.12 15:52
  • 2
Старт новой ракеты "Союз-5" в рамках проекта "Байтерек" запланирован на декабрь 2025 года - глава "Роскосмоса"
  • 26.12 15:11
  • 83
МС-21 готовится к первому полету
  • 26.12 13:09
  • 1
Путин об ИИ: нельзя допустить появления людей, умеющих только нажимать на кнопки
  • 26.12 03:12
  • 1
Малозаметность Су-57 оценили
  • 25.12 22:57
  • 0
Ответ на "Трамп объявил о планах строительства для ВМС США "линейных кораблей" BBG(X)"
  • 25.12 18:54
  • 1
Использование ИИ в политике сравнили с электричеством
  • 25.12 13:18
  • 4
В России собрались использовать для перевозки пассажиров дирижабли
  • 25.12 10:46
  • 1
Трамп объявил о планах строительства для ВМС США "линейных кораблей" BBG(X)
  • 25.12 07:16
  • 0
Комментарий к "Болезненные истины (Die Welt, Германия)", и "Известен новый лидер Европы? Запад должен осознать неотвратимость ядерной эскалации"