ВМС Пакистана провели испытания корабельной ЗУР FM-90N ER

ЦАМТО, 25 декабря. ВМС Пакистана провели с борта боевого корабля первый испытательный пуск зенитной управляемой ракеты FM-90N ER.

Как сообщает Jane's Defence Weekly со ссылкой на службу по связям с общественностью ВС Пакистана (ISPR), пуск был выполнен с борта фрегата класса "Зульфикар" во время учений в северной части Аравийского моря.

Отмечается, что ракета успешно поразила высокоманевренную воздушную мишень, подтвердив заявленные ТТХ. Сопровождающее заявление видео подтверждает, что ракета была запущена и перехватила мишень самолетного типа, выпущенную из пневматической пусковой установки.

Конкретная информация о дате проведения учений пока не раскрывается.

Предполагается, что FM-90N ER является модернизированной версией ЗУР FM-90N с увеличенной дальностью, которая, в свою очередь, является экспортным вариантом китайской ЗУР малой дальности HHQ-7A. Дальность поражения самолетов ракетой FM-90N составляет около 12 км, вертолетов – до 15 км.

На вооружении ВМС Пакистана состоят четыре фрегата класса "Зульфикар", поставленные в период с 2009 по 2013 гг. С момента ввода в боевой состав в 2009 году корабли вооружены восьмиконтейнерными пусковыми установками с ЗУР FM-90N.

Первые три корабля серии были построены в Китае компанией Hudong-Zhonghua Shipbuilding, а четвертый – на пакистанском предприятии Karachi Shipyard & Engineering Works в рамках соглашения о передаче технологий.

Помимо ЗРК FM-90N, для обеспечения ПВО фрегаты вооружены двумя ЗАК "Тип-730".

Запуск FM-90N ER, по всей вероятности, был проведен для проверки различных аспектов боевого применения модернизированной ракеты, включая совместимость варианта ER с существующими пусковыми установками и системами управления огнем.

За несколько недель до пуска FM-90N ER с борта фрегата класса "Зульфикар" ВМС Пакистана был успешно проведен испытательный пуск противокорабельной ракеты P282, также известной как SMASH.

Серия испытательных пусков, вероятно, проведена с целью демонстрации сдерживающего потенциала на море, включающего как средства самообороны, так и поражения.